Κόσμος

Αεροσκάφος συνετρίβη σε πάρκινγκ (βίντεο)

Πάνω σε αυτοκίνητο έπεσε το αεροσκάφος, λίγο μετά την απογείωσή του.

Σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στην πολιτεία της Ουάσινγκτον συνετρίβη μικρό αεροσκάφος.

Μέσα στο αεροσκάφος βρισκόταν μόνο ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια του ατυχήματος, το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφού απογειώθηκε από αεροδρόμιο της περιοχής, όταν χάθηκε ο έλεγχός του.

Το αεροπλάνο έπεσε ανάποδα πάνω σε άδειο αυτοκίνητο, μέσα στο πάρκινγκ.