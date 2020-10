Κόσμος

Αστυνομικός σώζει τη ζωή μαθητή (βίντεο)

Ως ήρωα βλέπει πια η μικρή κοινωνία τον αστυνομικό που έσωσε τη ζωή του παιδιού.

Τη ζωή ενός μαθητή, ο οποίος είχε επεισόδιο την ώρα του γεύματος έσωσε ένας αστυνομικός, που έγινε ήρωας στην πόλη της Φλόριντα.

Οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα αστυνομικού.

Σύμφωνα με τον Σερίφη της κομητείας, ο μαθητής κατέρρευσε μέσα στην καφετέρια του σχολείου.

Ο αστυνομικός που φυλά το σχολείο έσπευσε και το πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και του έκανε τεχνητές αναπνοές.

Το παιδί κατάφερε να περιμένει καθιστό, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, που το μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Ο αστυνομικός έχει εμπειρία 17 ετών, τα 12 εκ των οποίων είναι υπεύθυνος για σχολεία.