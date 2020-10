Κοινωνία

Σχολεία: Προσλήψεις 2380 εκπαιδευτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέες προσλήψεις για την κάλυψη κενών προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Τις 49.214 έφτασαν οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς προχώρησαν 2.380 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών για κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο πρόληψης από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για προσλήψεις τρίμηνης διαρκείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις κάλυψης νέων προσωρινών εκπαιδευτικών αναγκών που σχετίζονται με την πρόληψη από τον COVID-19.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμεως βασίζεται στο νόμο 4722/2020, που προβλέπει επιπλέον προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών για τις περιπτώσεις που συνάδελφοί τους δεν μπορούν να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο δια ζώσης αλλά μόνο εξ αποστάσεως, για λόγους συναφείς με τον COVID-19.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το υπουργείο, λαμβάνονται επιπλέον μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη από τον COVID-19, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, όπως η συνεχιζόμενη επέκταση της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου.

Επιπλέον, οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να καλύψουν και ανάγκες μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αδυνατούν, για λόγους συναφείς με τον COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης.

«Στόχος μας είναι η προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας.

«Κανείς μαθητής δεν πρέπει να μείνει πίσω - για αυτό και προβλέπεται η δυνατότητα για εκπαίδευση εξ αποστάσεως στις περιπτώσεις μαθητών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου», επεσήμανε η κ. Κεραμεως, συμπληρώνοντας ότι «οφείλουμε να προστατεύσουμε και τους εκπαιδευτικούς μας που ανήκουν στις ομάδες αυτές αυξημένου κινδύνου με πρόβλεψη για την αντικατάστασή τους για τη δια ζώσης διδασκαλία και την παροχή εκπαίδευσης εκ μέρους τους μόνο εξ αποστάσεως».