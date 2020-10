Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσεχία: Ρεκόρ με 9721 κρούσματα σε 24 ώρες

Για δεύτερη συναπτή ημέρα η χώρα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων,

Η Τσεχία κατέγραψε χθες 9.721 νέα κρούσματα κορονοϊού, ημερήσιο αριθμό ρεκόρ για δεύτερη συναπτή ημέρα, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας.

Η χώρα των 10,7 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση νέων κρουσμάτων στην Ευρώπη με τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων που έχουν καταγραφεί από τότε που εμφανίστηκε η πανδημία τον Μάρτιο να έχει υπερδιπλασιαστεί και να ανέρχεται σε 149.010.