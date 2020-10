Αθλητικά

Κορονοϊός: 12 κρούσματα στη Μονπελιέ

Ποδοσφαιριστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου της Μονπελιέ βρέθηκαν θετικοί και τέθηκαν σε καραντίνα.

Τα θετικά κρούσματα κορονοϊού στο γαλλικό αθλητισμό πληθαίνουν καθημερινά. Μετά από σχετικούς ελέγχους, αποδείχθηκε ότι οκτώ ποδοσφαιριστές και τέσσερα μέλη του τεχνικού επιτελείου της Μονπελιέ είναι «θετικοί» και τέθηκαν σε καραντίνα.

Όλοι είναι ασυμπτωματικοί και θα απουσιάσουν από το παιχνίδι της Κυριακής με τη Μονακό. Τα τεστ έγιναν με αφορμή τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ακολουθούν οι σύλλογοι πριν τους αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος.

Όλοι οι παίκτες της Μονπελιέ τέθηκαν σε προαιρετική καραντίνα και μέχρι την Κυριακή θα υποβληθούν ξανά σε τεστ.