Οικονομία

Κορονοϊός: Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τις περιοχές “Αυξημένου Κινδύνου”

Τι προβλέπεται στη δέσμη μέτρων στήριξης των «κόκκινων περιοχών» του υγειονομικού χάρτη που ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης για τις περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο επίπεδο 4 «Αυξημένου Κινδύνου» στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού (π.χ. Κοζάνη), τα οποία είναι επιπλέον των όσων ισχύουν πανελλαδικά, ανακοίνωσαν την Παρασκευή τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και δανείων, η μείωση των ενοικίων, αλλά και η μη επιστροφή μέρους της «επιστρεπτέας προκαταβολής 4», η οποία θα δοθεί τον Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι, για τα επίπεδα 1, 2 και 3 ισχύει η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ όπως έχει οριστεί στην σχετική ΚΥΑ για τον Οκτώβριο (εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό, μεταφορές και λοιποί πληττόμενοι κλάδοι).

Επιπλέον, ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που έχουν μείωση τζίρου, η δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, εκτός από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής και των οποίων οι εργαζόμενοι τίθενται σε προσωρινή αναστολή. Ακόμη, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που η λειτουργία τους αναστέλλεται με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ ανά την επικράτεια.

Αναλυτικά, το πακέτο των μέτρων έχει ως εξής:

1.Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας σε επίπεδο 4, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων- εργοδοτών που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 14 ημέρες, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

2.Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ σε μηναία βάση. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της Περιφερειακής Ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση του μηνός ανέρχεται σε 300 ευρώ.

3.Για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον εν λόγω μήνα, έως τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο 2021 και έπειτα.

4.Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια και φοιτητική κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.Στην «επιστρεπτέα προκαταβολή 4» που θα δοθεί τον Δεκέμβριο, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, δεν επιστρέφεται το 50% της εν λόγω «επιστρεπτέας προκαταβολής». Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της εν λόγω «επιστρεπτέας προκαταβολής».

6.Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.