Πέτσας: η Ευρώπη εξαπατήθηκε από την Τουρκία - η υπομονή εξαντλήθηκε

Σχετικά με το τι περιμένει και το τι θα κάνει η Ελλάδα, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο τριών αξόνων. Ποιοι είναι αυτοί;

«Το κλίμα το οποίο υπάρχει είναι ότι η Τουρκία απέδειξε την αναξιοπιστία της», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Από τις Έξι», αναφερόμενος στο εν εξελίξει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Ακόμη και ορισμένες χώρες, οι οποίες πίστευαν ότι η Τουρκία θα κάνει αυτά που λέει, διαψεύστηκαν από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών», σημείωσε για να προσθέσει: «Επομένως, έχουμε ένα κλίμα, το οποίο δείχνει ότι η υπομονή της Ευρώπης εξαντλήθηκε γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε από την Τουρκία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι κάθε αντιπροσωπεία πάντα μπορεί να επικοινωνεί με τους συνεργάτες της, απαντώντας σε ερώτημα για τις φήμες ότι στη Σύνοδο Κορυφής οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγία να αφήσουν εκτός αιθούσης κινητά και τάμπλετ. «Τα ζητήματα ασφαλείας είναι θέματα που αλλάζουν κάθε φορά και δεν θα ήθελα να δώσω μεγαλύτερη έκταση», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το τι περιμένουμε και το τι θα κάνουμε εμείς, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι υπάρχει «ένα πλαίσιο τριών αξόνων: Το πρώτο είναι μία σαφέστατη καταδίκη της προκλητικότητας της Τουρκίας και στην Αμμόχωστο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα από τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Οκτωβρίου γιατί έχουμε δύο ξεκάθαρες παραβιάσεις δύο σημείων, του σημείου 18 και του σημείου 20 των προηγούμενων συμπερασμπάτων από την Τουρκία, άρα δεν μπορούμε να παραμείνουμε σταθεροί, και το τρίτο είναι να περιγραφεί ένα πλέγμα για το πώς θα εξειδικευθεί το πλέγμα τής στήριξης -αν η Τουρκία υπαναχωρήσει από τις προκλήσεις- ή των κυρώσεων εάν συνεχίσει η Τουρκία τις προκλήσεις». Πρόσθεσε πως ήδη από χθες είδαμε ότι υπάρχει κλίμα για ένα σαφές χρονικό πλαίσιο μίας εβδομάδας, όπως είπαν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι κι άλλες αντιπροσωπείες, «κι εμείς αυτό που κοιτάμε είναι πώς θα εξειδικευθούν αυτές οι παρεμβάσεις που θα χρειαστούν, αυτό το πλέγμα μέτρων και κυρώσεων, ώστε η Τουρκία να καταλάβει ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να επιβάλει κυρώσεις όταν η ίδια το κρίνει, μέσα από τον χρονικό ορίζοντα των επόμενων εβδομάδων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «η κόκκινη γραμμή είναι προάσπιση πάντα της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Όσον αφορά την κυριαρχία, το ζήτημα είναι ξεκάθαρο, τα χωρικά ύδατα έχουν σαφή προσδιορισμό, είναι τα 6 ναυτικά μίλια με πάντα φυσικά το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει αυτά τα χωρικά ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε η ίδια το κρίνει σκόπιμο στο μέλλον. Το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει να κάνει με την υφαλοκρηπίδα, που δεν είναι σαφώς οριοθετημένη και δεν αφορά τα υπερκείμενα ύδατα. Είναι το ζήτημα που βρίσκεται προς διευθέτηση με την τουρκική πλευρά και γι' αυτό υπάρχει το πλαίσιο των διερευνητικών επαφών προκειμένου να οριοθετηθεί και αυτό το ζήτημα, που είναι μία εκκρεμότητα δεκαετιών για να λυθεί και αυτή η πηγή δηλητηρίου στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών αλλά και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι τέτοιου είδους εκκρεμότητες με την Ιταλία και την Αίγυπτο διευθετήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία ντε φάκτο κατάσταση στην παρανομία. Παράνομο ήταν και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη πέρυσι το φθινόπωρο, παράνομες είναι και όλες αυτές οι ενέργειες που κάνει η Τουρκία και δεν δημιουργούν τίποτα, κανένα προηγούμενο. Σημασία έχει η αποφασιστικότητα της καταδίκης απ' όλους, όπως είναι στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, όπως είναι παντού στον κόσμο. Αυτές οι τουρκικές ενέργειες. Εμείς θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται και αυτό που χρειάζεται αυτήν τη στιγμή είναι με την ψύχραιμη αυτοπεποίθηση που αποδεικνύουμε να ενισχύουμε τη στρατηγικές μας συμμαχίες για να μπορέσει η τουρκική πλευρά να νιώσει την πίεση από παντού».

Σχετικά με τη διατυπωμένες από την αξιωματική αντιπολίτευση θέσεις για επέκταση στα 12 μίλια, ο κ. Πέτσας είπε πως «όταν είναι κανείς στην αντιπολίτευση μπορεί να επιδιώκει μικροπολιτικά οφέλη, υψώνοντας τόνους δεξιά και αριστερά. Όχι όμως στα εθνικά θέματα. Εδώ χρειάζεται σοβαρότητα και η σοβαρότητα που χρειάζεται επιδεικνύεται από την ελληνική κυβέρνηση». Παράλληλα, ανέφερε ότι στην ενημέρωση που υπήρξε από τον υπουργό Εξωτερικών προς όλα τα κόμματα διαπιστώθηκε μία εθνική ομοψυχία, που «πάνω σ' αυτή θα χτίσουμε. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τις μικροπολιτικές κορώνες».

Κληθείς να σχολιάσει το λεγόμενο μανιφέστο του Τζο Μπάιντεν για τις κινήσεις που θα έκανε έναντι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εάν εκείνος ήταν στην Προεδρία, ο κ. Πέτσας χαρακτήρισε αυτό το κείμενο θετικό αλλά -όπως είπε- «και η σημερινή ηγεσία, όχι μόνο σε επίπεδο Προέδρου αλλά και σε επίπεδο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποδείξει ότι έχει απομακρυνθεί από την πολιτική των ίσων αποστάσεων και στηρίζει ξεκάθαρα τις ελληνικές θέσεις, γιατί είναι το δίκαιο με το μέρος μας και οι σύμμαχοί μας πάντα στέκονται στο πλευρό μας». Πρόσθεσε ότι η στάση των ΗΠΑ είναι εποικοδομητική αλλά εμείς -από την πλευρά μας- σε αυτό το χρονικό σημείο πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία γιατί οπωσδήποτε το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να αναλάβει η νέα ηγεσία θα μπορούσε η Τουρκία να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει διάφορες αναταράξεις. Γι' αυτό, πέραν της ψυχραιμίας, χρειαζόμαστε και πιο στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους και τους άλλους συμμάχους μας, «προκειμένου να φθάνει το σωστό μήνυμα στην Άγκυρα».

Επίσης, ο κ. Πέτσας αναγνώρισε πως «σε γενικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι κινείται με αργά βήματα η Ευρώπη, εναρμονίζεται τελικά και δείχνει την αποφασιστικότητα και την ενότητα που χρειάζεται. Εκείνο που πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει σαφές στην Τουρκία είναι πως η Ευρώπη δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις δικές της θέσεις όταν η Τουρκία δείχνει ασυνέπεια προς τον διάλογο και την ειρηνική επίλυση οποιονδήποτε διαφορών».

Για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το πολιτικό κομμάτι που αφορά στη δίκη της Χρυσής Αυγής, σημείωσε πως «τέτοιου είδους μορφώματα γεννιούνται και θεριεύουν σε καταστάσεις κρίσης. Το ίδιο έγινε το Μεσοπόλεμο, το ίδιο έγινε και στην Ευρώπη σε έναν βαθμό στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης». Συμπλήρωσε ότι στην Ελλάδα «γιγαντώθηκε γιατί η κρίση η οικονομική ήταν πολύ βαθύτερη και γιατί ένας λεγόμενος αντισυστημικός λόγος είχε πέραση σε μία μεγάλη μάζα συμπολιτών μας όταν δυσκολεύονταν να πληρώσουν από το ρεύμα μέχρι το νερό και μέχρι να βρουν βασικά είδη για να καλύψουν τις απαιτήσεις της οικογένειάς τους». Όπως εξήγησε, σε αυτό το έδαφος ο λαϊκιστικός λόγος μπορεί ευκολότερα να βρει απήχηση, αλλά η κοινωνία μας έδειξε ωριμότητα όσο περνούσαν τα χρόνια, το πολιτικό σύστημα άντεξε, απέβαλε τα μορφώματα αυτά γιατί κατάλαβε ότι είναι νεοναζιστικά, τα απέβαλε από τη Βουλή και η Δικαιοσύνη στάθηκε στη συνέχεια στο ύψος των περιστάσεων και τα καταδίκασε ως αυτά που ήταν ως εγκληματικές οργανώσεις. Ακόμη, τόνισε πως «πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω» και πρόσθεσε πως μετά την ανακοίνωση των ποινών η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλία για να λυθούν εκκρεμότητες, όπως αυτές που προκύπτουν με τα πολιτικά δικαιώματα.

Για τα τοπικά lockdown

Περνώντας στο θέμα της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας μίλησε για το τοπικό lockdown στην Κοζάνη και επεσήμανε: «Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν πως όπου υπάρχουν ζητήματα πρέπει να επεμβαίνουμε γρήγορα και αποφασιστικά, γι αυτό επιβάλλεται αυτή η περιχαράκωση των κρουσμάτων για να μην αποτελέσουν πηγή κινδύνου για ευρύτερες περιοχές». Υπογράμμισε ότι «αν χρειαστεί και σε άλλες περιοχές να ληφθούν τέτοια μέτρα, θα ληφθούν» γιατί η χώρα μας έχει αποδείξει πως δρα πιο γρήγορα και αποφασιστικά από άλλες χώρες.

Για τις δημοσκοπήσεις

Ο κ. Πέτσας, σχολιάζοντας δημοσκοπήσεις που δίνουν σημαντικό προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα, ανέφερε πως «δεν υπάρχει καμιά συζήτηση για εκλογές που θα γίνουν το 2023». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «αυτό που αποτυπώνουν όλες οι μετρήσεις είναι μία εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση. Πιστεύει ότι στα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση είτε είναι στην οικονομία είτε στα εθνικά θέματα είτε στα ζητήματα της πανδημίας». Μάλιστα, τόνισε πως ένα «βασικό ζητούμενο της κοινωνίας είναι η φυγή προς τα εμπρός, με μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και φέρνουν μεγαλύτερο εισόδημα στην τσέπη του και όχι ενασχόληση με το παρελθόν».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς εάν ο πρωθυπουργός, Κυριάκοε Μητσοτάκης, εξετάζει διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα απάντησε πως οι αλλαγές είναι προνόμιο του πρωθυπουργού αλλά τις απέκλεισε για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.