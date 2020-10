Οικονομία

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 3000 ανέργους

Το νέο πρόγραμμα «προεργασίας» για νέους άνεργους. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εργοδότες. Ποιες περιοχές αφορά.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις εργοδοτών για το νέο «ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στο πλαίσιο των νέων δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης, μέσω της επιδότησης της εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα διαρκεί επτά μήνες και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα καταβάλει σε 3.000 ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Εργοδότες με προσωπικό έως 3 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1

Εργοδότες με προσωπικό έως 4-9 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2

Εργοδότες με προσωπικό έως 10-19 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3

Εργοδότες με προσωπικό έως 20-30 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 5

Εργοδότες με προσωπικό έως 31-50 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 8

'Ανω των 50 ατόμων - 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ. Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.oaed.gr.