Πολιτισμός

Study UK Europe: 60 βρετανικά πανεπιστήμια συναντούν χιλιάδες φοιτητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Βρετανικό Συμβούλιο διοργανώνει την πρώτη πανευρωπαϊκή έκθεση βρετανικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα από 60 βρετανικά πανεπιστήμια συναντούν διαδικτυακά χιλιάδες φοιτητές από την Ευρώπη στην πρώτη πανευρωπαϊκή έκθεση βρετανικής εκπαίδευσης του British Council.

Πάνω από 7.000 φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναμένεται να συμμετάσχουν στην πρώτη εξολοκλήρου διαδικτυακή εκδήλωση προώθησης της βρετανικής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με 60 και πλέον βρετανικά πανεπιστήμια με κατ’ ιδίαν online συζητήσεις. Ανάμεσα στα πανεπιστήμια που συμμετέχουν είναι 13 από τα 20 καλύτερα πανεπιστήμια για το 2021, σύμφωνα με το Times Higher Education, τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ουαλίας και της Σκωτίας, καθώς και αρκετά από την ελίτ των πανεπιστημίων της Βρετανίας, «Russell Group».

Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της καμπάνιας «Study UK» του British Council στην Ευρώπη, σε μια από κοινού δράση με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, η οποία έχει σκοπό να προωθήσει την εκπαίδευση στη Βρετανία και να παρέχει στους φοιτητές σαφή, αξιόπιστη πληροφόρηση και προσωπική επαφή με τα πανεπιστήμια.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους φοιτητές και το πρόγραμμα διαρκεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.

Θα προβάλλει ζωντανές και βιντεοσκοπημένες, διαδικτυακές ομιλίες, μέσω των οποίων οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία των αιτήσεων για σπουδές στη Βρετανία, για επαγγελματικές ευκαιρίες και για τα πιο σημαντικά βήματα στον προγραμματισμό των σπουδών τους.

Καθώς η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη για φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχει ενημέρωση εστιασμένη στις αλλαγές μετά το Brexit, όπως, για παράδειγμα, σχετικά με τα δίδακτρα και τις νέες διαδικασίες αίτησης για βίζα που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2021 – καθώς και ανακοινώσεις για νέες υποτροφίες για φοιτητές ΕΕ και για άλλες μορφές χρηματοδότησης των σπουδών τους.

Τα στοιχεία που διαθέτει το British Council από τις αρχές του 2020 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές από τις χώρες της ΕΕ έχουν σε υψηλή εκτίμηση τη Βρετανία για την ποιότητα της εκπαίδευσης, ωστόσο, θεωρούσαν δύσκολο να προγραμματίσουν τις σπουδές τους στη Βρετανία λόγω έλλειψης σαφούς πληροφόρησης για τις αλλαγές μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκδήλωση αυτή θα φέρει τους φοιτητές σε άμεση επαφή με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, γεγονός το οποίο, όπως έχουν αναφέρει οι ίδιοι, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόφασή τους για τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Η Maddalaine Ansell, Διευθύντρια Εκπαίδευσης στο British Council είπε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι οι ευρωπαίοι φοιτητές θεωρούν τη Βρετανία τον πιο ελκυστικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό για την ποιότητα της διδασκαλίας και τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, οι ασάφειες σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων, τα δίδακτρα και τις προϋποθέσεις – ειδικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ίσως αποθαρρύνουν κάποιους.

Η εκδήλωση Study UK Europe: Gateway to the UK έχει στόχο να ανταποκριθεί στα θέματα αυτά με ένα μοναδικό συνδυασμό ενημερωτικών παρουσιάσεων και κατ’ ιδίαν συζητήσεων με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

«Θα διευκολύνουμε τα βρετανικά πανεπιστήμια να προσεγγίσουν τους ευρωπαίους φοιτητές απευθείας και να τους παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για το ξεκίνημα μιας εμπειρίας εκπαίδευσης στη Βρετανία, που ελπίζουμε ότι θα αλλάξει τη ζωή τους».