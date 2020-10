Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γιώργος Καπουτζίδης

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλά, με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές, για την προσωπική του ζωή και τα μεγάλα του όνειρα.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο σπουδαίος δημιουργός αποκαλύπτει αν θα συνεχίσει τη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε», γιατί δεν τελείωσε ποτέ η «Εθνική Ελλάδος», ενώ ασκεί κριτική στην τηλεόραση του 2020.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

