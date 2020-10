Life

“Special Report”: οι αρνητές του κορονοϊού και η ετοιμότητα μπροστά σε νέες πλημμύρες

Τάσος Τέλλογλου, Αντώνης Φουρλής και Μαρία Σαράφογλου έρχονται στον ΑΝΤ1 με νέες μεγάλες έρευνες, διεισδυτικά ρεπορτάζ, ειδικές αποστολές και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια.

Κάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου έρχεται στον ΑΝΤ1 με νέες μεγάλες έρευνες, διεισδυτικά ρεπορτάζ, ειδικές αποστολές εντός και εκτός συνόρων, αποκλειστικές συνεντεύξεις και αφηγήσεις που θα δώσουν μια άλλη οπτική για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ

Αυτή την Τρίτη, το «Special Report» ερευνά το αυξανόμενο κύμα αμφισβήτησης της πανδημίας αλλά και των ιατρικών λύσεων που προτείνονται για την αντιμετώπισή της.

Πόσοι Έλληνες θα έκαναν ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού; Κατά πόσο θα μπορούσε ένα τέτοιο εμβόλιο να είναι υποχρεωτικό; Τι συζητάνε οι Έλληνες για τον κορονοϊό στο διαδίκτυο; Η Μαρία Σαράφογλου συναντά τους αρνητές του κορονοϊού στις συγκεντρώσεις που κάνουν – παρά τις απαγορεύσεις – και τους θέτει τα ερωτήματα. Με τη βοήθεια ειδικών λοιμωξιολόγων, ερευνητών κοινής γνώμης, αλλά και ενός κορυφαίου συνταγματολόγου το «Special Report» ερευνά την επόμενη σύγκρουση που έρχεται στο «μέτωπο» της αμφισβήτησης του κορονοϊού.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Μια Αυγουστιάτικη κακοκαιρία, το καλοκαίρι που πέρασε, ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον θάνατο οκτώ ανθρώπων. Ο Τάσος Τέλλογλου επιστρέφει με την κάμερα του «Special Report» στην Εύβοια, όπου καταστράφηκαν πάνω από 2.500 σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, και αναζητά τις αιτίες πίσω από την ανθρώπινη τραγωδία. Με τη βοήθεια ειδικών, τοπικών παραγόντων αλλά και των ανθρώπων που έζησαν την καταστροφή τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Αυγούστου, το «Special Report» προσπαθεί να ρίξει φως στο κατά πόσο η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των καταστροφικών πλημμυρών που «χτυπά» πλέον ολοένα και συχνότερα.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1





