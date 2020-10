Οικονομία

Αναδρομικά συντάξεων: οι ημερομηνίες πληρωμής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε καταβάλλονται οι επικουρικές και κύριες συντάξεις. Αναλυτικές ημερομηνίες ανά Ταμείο.

«Με πλήρη σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και στο πλαίσιο υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης για την επιστροφή των αναδρομικών ποσών συντάξεων που αντιστοιχούν στις μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από τις 11.06.2015 έως και τις 12.05.2016, το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σε συνεργασία με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προχωρούν στην καταβολή τους» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η καταβολή θα γίνει στις ίδιες ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σε διακριτό κωδικό, ώστε ο κάθε συνταξιούχος να έχει λεπτομερή ενημέρωση για το ύψος των αναδρομικών ποσών, που δικαιούται.

Ειδικότερα, οι συντάξεις και τα αναδρομικά ποσά θα καταβληθούν με βάση τον ΑΜΚΑ στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Κύριες-Επικουρικές Συντάξεις-Αναδρομικά ποσά συντάξεων

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές οι συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Τα αναδρομικά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και άλλες οφειλές και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Στις ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστραφούν στο σύνολό τους στο αμέσως επόμενο διάστημα και, μέχρι το τέλος του έτους, στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα γνωστοποιηθεί η νέα απλουστευμένη διαδικασία, χωρίς γραφειοκρατία και ταλαιπωρία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, για τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών των συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει στους δικαιούχους κληρονόμους τους.