Φωτογραφίες: Το τουρκικό γεωτρύπανο Κανουνί στο Αιγαίο

Εικόνες από το πέρασμα του πλωτού γεωτρύπανου στο Αιγαίο κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός. Το στίγμα του το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στα ανατολικά της Άνδρου και στα δυτικά της Χίου πλέει το τουρκικό γεωτρύπανο Κανουνί, συνοδεία δύο πολεμικών πλοίων.

Το πλωτό γεωτρύπανο πέρασε χθες δυτικά της Χάλκης, πλέοντας σε διεθνή χωρικά ύδατα.

Το Κανουνί, που κατευθύνεται προς τη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις εργασίες του πλωτού γεωτρύπανου Φατίχ, απέπλευσε πριν δύο μέρες από το λιμάνι της πόλης Τασουτζού στον κόλπο της Μερσίνας στη Ν.Α. Τουρκία.

Τις εικόνες του κατέγραψε το zarpanews.gr.









