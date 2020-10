Πολιτισμός

Ολοκαύτωμα: εκδηλώσεις στην Κέρκυρα από την Διεθνή Συμμαχία

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα θέλει να μνημονεύσει την τραγική μοίρα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Κέρκυρας και να γιορτάσει τη μακραίωνη ιστορία της.

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα διοργανώνει από τις 23 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2020 σε συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και την Ισραηλιτική Κοινότητα Κέρκυρας μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την τρέχουσα Γερμανική Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώσεων βρίσκεται η Ισραηλιτική Κοινότητα της Κέρκυρας, η οποία εξοντώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Ολοκαύτωμα. Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα δεν θέλει μόνο να μνημονεύσει την τραγική αυτή μοίρα της Κοινότητας, αλλά και να γιορτάσει τη μακραίωνη ιστορία της. Μέσα από εκθέσεις αφισών και φωτογραφιών, λογοτεχνικές και ιστορικές διαλέξεις όπως επίσης μια συναυλία θα διαφωτιστούν ποικίλες πτυχές της εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα και ειδικότερα της μοναδικής αυτής κοινότητας.

Λόγω των ισχυόντων κανόνων που αποσκοπούν στον περιορισμό της πανδημίας του Covid-19 πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως και οι δρομολογημένες εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα ξεκινάει με μια μικρή εναρκτήρια εκδήλωση παρουσία του Τύπου.

Το ευρύ κοινό θα έχει πρόσβαση στις εξής εκδηλώσεις:

Από τις 24.10. μέχρι τις 18.12.2020 εκθεση αφισών του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με τίτλο «Πάνω στο Σταυροδρόμι: Η Εβραϊκή Κοινότητα Κέρκυρας» στο Λατινικό Παρεκκλήσιο του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας;

Από τις 25.10. μέχρι τις 29.11.2020 εκθεση φωτογραφίας της καλλιτέχνη Άρτεμις Αλκαλάη με τίτλο «Κέρκυρα / Επιστροφή. Έλληνες Εβραίοι Επιζώντες του Ολοκαυτώματος» στη Συναγωγή της Κέρκυρας;

Στις 24.10. και ώρα 17:00 μ.μ. διαδικτυακή προβολή της βιντεοσκοπημένης διάλεξης της Δρ. Οντέτ Βαρών-Βασάρ με θέμα «Αλμπέρ Κοέν: Το Πρόσωπο και το Έργο»;

Στις 25.10. και ώρα 17:00 μ.μ. διαδικτυακή προβολή της βιντεοσκοπημένης διάλεξης της Δρ. Εύης Καραμούτσου με θέμα «Η Εβραϊκή Κοινότητα της Κέρκυρας στον Χρόνο»;

Στις 24.10. και ώρα 20:30 μ.μ. – μόνο με πρόσκληση – συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που αποσκοπούν στον περιορισμό της πανδημίας του Covid-19 παρουσία κατ’ όνομα προσκεκλημένου κοινού.

Η Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA - International Holocaust Remembrance Alliance) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που αποσκοπεί στην προώθηση της εκπαίδευσης, έρευνας και μνήμης του Ολοκαυτώματος. Αυτή τη στιγμή έχει 34 χώρες-μέλη.Τον Μάρτιο 2021 η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Συμμαχίας από την Γερμανία.