Πολιτική

Τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν σταματούν τις προκλήσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο.

Συνεχίζονται και από αέρος οι προκλήσεις της Τουρκίας, παρά τις συνεχείς συστάσεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ενώ οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών συζητούν εκ νέου το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας.

Στις 12.24 σήμερα το μεσημέρι ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά. Οι υπερπτήσεις υπολογίζονται στα 25.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.