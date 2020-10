Κόσμος

Κορονοϊός - Σύνοδος Κορυφής: αποχώρησε η Φινλανδή πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας ετέθη εσπευσμένα σε απομόνωση.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάρτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχώρησε από τις εργασίες της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για να τεθεί σε απομόνωση, αφού ήλθε σε επαφή με βουλευτή της χώρας της, ο οποίος στην συνέχεια διαγνώσθηκε θετικός στην Covid-19.

«Η πρωθυπουργός εγκατέλειψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ζήτησε από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Στέφαν Λέβεν να εκπροσωπήσει την Φινλανδία κατά την τελική συνεδρίαση», ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Φινλανδίας.

Ο πολωνός πρωθυπουργός βρίσκεται σε απομόνωση στην Βαρσοβία, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποχώρησε χθες μετά την έναρξη των εργασιών της συνόδου, αφού μέλος του επιτελείου της διαγνώσθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων φορούν μάσκες κατά την διάρκεια των εργασιών της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής.