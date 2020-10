Πολιτική

Τσίπρας για Τουρκία: είναι ώρα για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν ένα δικαίωμα αμφισβητείται de facto, ο μόνος τρόπος να το υπερασπιστείς είναι να το ασκήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Την άποψη ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος να υπερασπιστεί» η χώρα το δικαίωμά της για την επέκταση της κυριαρχίας της στα 12 ναυτικά μίλια, παρά να «το ασκήσει» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοεδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

«Τούτη είναι η ώρα να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα (σ.σ. της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια) ξεκινώντας από νότια και ανατολικά της Κρήτης και ανάλογα με τις εξελίξεις προχωρώντας νοτίως των νησιών μας της ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου και του συμπλέγματος του Καστελόριζου», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο λόγος είναι η «έντονη αμφισβήτηση» από την Τουρκία του «κυριαρχικού δικαιώματος», «de facto αμφισβήτησης με έρευνες πιθανότατα εντός του ορίου των 12 ναυτικών μιλίων».

Εξάλλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την κριτική που δέχεται ως αντιπολίτευση, ο τέως πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η «διατύπωση δημοσίως κάποιων προτάσεων από την αξιωματική αντιπολίτευση ενισχύει την αποτροπή, ενισχύει τη θέση της χώρας και ενισχύει και τη διαπραγματευτικές δυνατότητες του πρωθυπουγού».