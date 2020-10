Life

“Παρουσιάστε!”: Τα στρατόπεδα συγχωνεύονται και... η μάχη αρχίζει (εικόνες)

Γέλιο και επικές ατάκες στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1, δύο στρατόπεδα και όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από αυτά, κρατούν την καλύτερη συντροφιά, με άφθονο γέλιο, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 7

Μετά το φιάσκο με την οικονομική επιθεώρηση, ο Ταξίαρχος στέλνει τα στρατόπεδα σύσσωμα για σκηνάκια στο βουνό. Η ατζέντα όμως δεν έχει κατασκήνωση και πεζοπορία αλλά ασκήσεις ομαδικότητας και συνεργασίας. Η ομαδικότητα βέβαια γρήγορα αντικαθίσταται από ανταγωνισμό και κοκορομαχίες όταν οι δύο διοικητές αρχίσουν και πάλι τα κονταροχτυπήματα. Και οι περιπέτειες δεν τελειώνουν εκεί… Μια μεγάλη έκπληξη τους περιμένει κατά την επιστροφή τους στα στρατόπεδα. Την ίδια ώρα, ο Καρυπίδης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το χάσμα στην σχέση της Βαρκάρη με τον Μέγα, ενώ ο Έλτον καταφέρνει και «εξαφανίζεται» πηγαίνοντας παραγγελία στους πεινασμένους κατασκηνωτές.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 8

H μεγάλη συγκατοίκηση είναι γεγονός. Τα δυο στρατόπεδα αναγκάζονται να συγχωνευτούν κάτω απ' την ίδια στέγη και οι δυο διοικητές παλεύουν για τα ινία της θέσης του διοικητή του νέου στρατοπέδου. Υπό τις απειλές μετάθεσης απ' τον Ταξίαρχο, ο Σκορδάς και ο Γούλας υπογράφουν «συνθήκη ειρήνης». Η συνθήκη όμως σπάει γρήγορα όταν ο Γούλας ξεκινήσει να εκπαιδεύει τους φαντάρους του Σκορδά με τον δικό του τρόπο. Οι πληροφορίες που έρχονται στον Γούλα ότι κάποιος από τους φαντάρους του Σκορδά σαλιαρίζει με την κόρη του, θα τον βγάλουν εκτός εαυτού. Η αναζήτηση για τον Έλτον συνεχίζεται με μεγάλη αποτυχία, και όταν αυτός επιστρέψει, θα πρέπει να στήσει ένα χοντρό ψέμα για να γλιτώσει το κατσάδιασμα απ' τον Φίλη και την Φραντζέσκα…

Συντελεστές:

Στον ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος

