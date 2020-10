Πολιτική

Έβρος: ξεκίνησε η κατασκευή του φράχτη - στις Φέρες ο πρωθυπουργός

Συνοδευόμενος από πέντε υπουργούς φτάνει στον Έβρο ο πρωθυπουργός. Το πρωί του Σαββάτου η θεμελίωση του φράκτη.

Ξεκίνησε η κατασκευή του φράκτη, στην περιοχή των Φερών, στον Έβρο.

Πρόκειται για έναν νέο φράχτη μήκους 27 χιλιομέτρων και ύψους 5 μέτρων. Ο φράχτης θα είναι τμηματικός και όχι συνεχόμενος, ενώ θα τοποθετηθεί σε περιοχές που θεωρήθηκαν επίφοβες για εισβολείς.

Το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάνοντας ουσιαστικά τη θεμελίωση του έργου, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο σε 8 μήνες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Από εκεί ο κ.Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα, που αφορούν και την προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας, αλλά και την αποτροπή εισβολής χιλιάδων παράνομων μεταναστών.

Ο κ.Μητσοτάκης που θα διανυκτερεύσει το βράδυ της Παρασκευής στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, θα συνοδεύεται από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου που θα αντικαταστήσει τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα επτά ημερών καθώς μέλος του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος διαγνώσθηκε θετικό στον κορονοϊό, και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.