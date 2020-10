Life

“Ήλιος”: Η αγωνία χτυπάει… κόκκινο και οι εξελίξεις “κόβουν” την ανάσα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Mε καταιγιστικούς ρυθμούς "τρέχουν" οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος".

Συνεχείς ανατροπές και καινούρια δεδομένα στις ζωές των πρωταγωνιστών της καθημερινής δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", που προβάλλεται κάθε βράδυ στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23

Η Λήδα ψάχνει απεγνωσμένη τον Πέτρο που βρίσκεται τρομοκρατημένος στα χέρια του Ισακίδη. Πηγαίνει να ζητήσει τη βοήθεια του Δημήτρη και τον βρίσκει με την Αθηνά σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Η Αλίκη αποκαλύπτει στον Σωκράτη το μυστικό της σε σχέση με τη Λήδα, ενώ ο Σωκράτης της δείχνει πως νιώθει γι’ αυτήν κάτι περισσότερο από φιλία. Η Μυρτώ ανησυχεί και καταλαβαίνει πως έχει ακόμα συναισθήματα για τον Πέτρο. Ο Δημήτρης μαθαίνει πως το αυτοκίνητο που ψάχνει η αστυνομία βρίσκεται στο γκαράζ του Ισακίδη. Ο Δημήτρης πείθει την Αθηνά να εκδώσει ένταλμα για έρευνα.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Ο Δημήτρης και ο Χρήστος αιφνιδιάζονται με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα και η υπόθεση αρχίζει πάλι να τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Ο Ισακίδης είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την αστυνομία χωρίς να το ξέρει κανείς. Η Αθηνά διεκδικεί τον Δημήτρη, ενώ εκείνος είναι ακόμα ερωτευμένος με την Λήδα. Η Μυρτώ θα βοηθήσει να τα ξαναβρούν ο Δήμος και η Νίκη. Η Αλίκη θα μαζέψει και τις δυο οικογένειες σε ένα πάρτι συμφιλίωσης. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, αλλά η Λήδα θα τα ανατρέψει όλα άθελά της…

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Η ξαφνική και ανεξήγητη συμπεριφορά της Λήδας στο σπίτι του Φίλιππου, προκαλεί πολλά ερωτήματα. Η Αλίκη, θυμωμένη με τον άντρα της, τον κατηγορεί και του βάζει τελεσίγραφο να απομακρυνθεί απ’ την Λήδα. Η Λήδα απ’ την άλλη, νιώθει πολύ δυσάρεστα. Στριμώχνεται απ’ την Αλίκη και δεν ξέρει πώς να δικαιολογήσει την συμπεριφορά της ούτε στον Πέτρο, ούτε στους γονείς της, αλλά ούτε και στον Δημήτρη που η στάση της απέναντί του τον έχει πληγώσει. Η Εύα απ’ την άλλη, με το θράσος της, ρίχνει λάδι στη φωτιά και τους κρατά όλους αναστατωμένους. Η Μυρτώ έχει ξανά μια κρίση στο σχολείο και νιώθει πολύ δυσάρεστα που η τάξη της μαθαίνει για το πρόβλημα υγείας της. Το παρελθόν βγάζει συνεχώς κρυμμένα μυστικά και οι δυσάρεστες εκπλήξεις για τη ζωή της Αγγελικής δεν τελειώνουν, αποκαλύπτοντας ένα πρόσωπο που δε γνώριζε κανείς...

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26

Η Λήδα σοκάρεται με την αποκάλυψη για τη μυστική ζωή της Αγγελικής και στην προσπάθειά της να βοηθήσει τον Δημήτρη, ανακαλύπτει κάτι συγκλονιστικό. Η Αλεξάνδρα συμβουλεύει την Αλίκη να μην συνεχίσει την ένταση με τον Φίλιππο και να γίνει και πάλι τρυφερή μαζί του, προκειμένου να τον κρατήσει κοντά της. Ο Φίλιππος εξομολογείται στη Λήδα πως εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος μαζί της. Ο Δημήτρης υποψιάζεται πως η αδιαθεσία της Λήδας δεν οφείλεται μόνο στο ότι ήπιε και στέλνει δείγμα από το αίμα της για τοξικολογικές εξετάσεις. Ο Φίλιππος αποφασισμένος να αποχωρήσει από την εταιρεία της Αλεξάνδρας, της ζητάει να του δώσει το κεφάλαιο για να ξεκινήσει δική του δουλειά. Εκείνη δέχεται, αλλά του θέτει έναν όρο που θα είναι δύσκολο να δεχτεί. Στο μεταξύ τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, δείχνουν πως κάποιος έριξε ναρκωτική ουσία στο ποτό της Λήδας.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Ο Δήμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει την Μυρτώ να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο. Ο Πέτρος βρίσκεται δίπλα της και προσπαθεί να την στηρίξει, όπως άλλωστε είχε κάνει κι εκείνη μαζί του. Η Αλίκη χάνει την ψυχραιμία της με τον Φίλιππο που συνεχώς φαίνεται να έχει την Λήδα στο μυαλό του. Ο Δημήτρης ενημερώνει την Λήδα για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων... Είναι σαφές ότι κάποιος έριξε κάτι στο ποτό της. Εκείνη σοκαρισμένη πιστεύει πως ο ένοχος είναι κάποιος από την οικογένεια του Φίλιππου.

Στον ρόλο του Δήμου: ο Μάριος Αθανασίου