Παναθηναϊκός: “Τέλος” και ο Τσάβι Ρόκα

"Διαζύγιο" του Παναθηναϊκού με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Η ανακοίνωση της "πράσινης" ΠΑΕ.

Λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Ντάνι Πογιάτος από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (16/10) και το «διαζύγιο» με τον μέχρι πρότινος τεχνικό διευθυντή, Τσάβι Ρόκα

Όπως συνέβη και με την απόλυση του Πογιάτος την περασμένη Δευτέρα, έτσι και σήμερα το «διαζύγιο» στον Ρόκα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Μάνος Μαυροκουκουλάκης, ο οποίος πήγε στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί και ανακοίνωσε προσωπικά στον ίδιο τον Ισπανό την απόφαση της διοίκησης.

Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή, δίνοντας προτεραιότητα στην αγορά της κεντρικής Ευρώπης.

Η ανακοίνωση του «τριφυλλιού» για τον Ρόκα έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Τσάβι Ρόκα, έως σήμερα τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Η διοίκηση της ΠΑΕ εύχεται στον απερχόμενο τεχνικό διευθυντή ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».