Πολιτική

Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρωθυπουργός για το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας, η οποία αποδοκιμάστηκε από τα 27 κράτη - μέλη.