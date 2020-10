Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: κατ' οίκον περιορισμό με “βραχιολάκι” ζήτησε ο Αντώνης Γρέγος

«Bραχιολάκι» με δικαίωμα κίνησης στο Δήμο Θερμαϊκού και στο Δήμο Θεσσαλονίκης αιτήθηκε για τον εντολέα του ο συνήγορος του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Αντώνη Γρέγου.

Υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη, εάν οδηγηθεί στη φυλακή, επικαλέστηκε ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αντώνης Γρέγος, καταδικασμένος σε κάθειρξη 6 ετών ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπεράσπισή του ζήτησε, αντί άμεσης έκτισης, το δικαστήριο να διατάξει κατ' οίκον περιορισμό με χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης και δικαίωμα κίνησης στον Δήμο Θερμαϊκού όπου κατοικεί και στον Δήμο Θεσσαλονίκης όπου εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος.

Υπενθυμίζεται ότι για δεύτερη μέρα συνεχίζεται στο δικαστήριο η δίκη της Χρυσής Αυγής με τους συνηγόρους της υπεράσπισης και ζητούν αναστολή στην εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στους εντολείς τους.

Το «παρών» δίνουν και σήμερα οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Αρτέμης Ματθαιόπουλος και Παναγιώτης Ηλιόπουλος.