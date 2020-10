Κόσμος

“Βόμβα” Τζόνσον: Πάμε για Brexit χωρίς συμφωνία

Η ΕΕ δεν διαπραγματεύτηκε σοβαρά, βαδίζουμε προς έξοδο χωρίς συμφωνία και εμπορική σχέση όπως της Αυστραλίας. Η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών στις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να προετοιμασθεί για ένα Brexit χωρίς συμφωνία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση αρνήθηκε να διαπραγματευθεί σοβαρά και, έτσι, αν οι δεν αλλάξουν πορεία, δεν θα υπάρξει συμφωνία.

«Εφθασα στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μία 1η Ιανουαρίου με ρυθμίσεις που παραπέμπουν περισσότερο στις εμπορικές σχέσεις με την Αυστραλία, οι οποίες βασίζονται στους κανόνες του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου», είπε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Αν δεν υπάρξει αποφασιστική αλλαγή προσέγγισης, πάμε για την λύση τύπου Αυστραλίας. Και πρέπει να το κάνουμε με μεγάλη πεποίθηση».

«Γίνεται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θέλει να κάνει συμφωνία τύπου Καναδά, όπως αρχικά είχαμε ζητήσει. Φαίνεται περίεργο που έπειτα από 45 χρόνια συμμετοχής μας (στην ΕΕ) μπορούν να προσφέρουν στον Καναδά όρους που δεν προσφέρουν σε εμάς», είπε ο Μπόρις Τζόνσον.

Η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ετοιμάζεται ακόμη για την συνέχιση των συνομιλιών με το Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν από τις Βρυξέλλες στο Reuters ευρωπαίος αξιωματούχος και ευρωπαίος διπλωμάτης, μετά τις δηλώσεις κατά τις οποίες ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε ότι είναι καιρός η χώρα του να προετοιμασθεί για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

«Δεν είπε ότι αποχωρεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αρα το όλον πράγμα είναι ρητορική. Δεν είπε ότι δεν θα συνεχίσουν τις συνομιλίες. Αρα θα τις συνεχίσουν», δήλωσε ο ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε από την πλευρά του ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης «κάνει βαλίτσες για μία έντονη εβδομάδα στο Λονδίνο» και πρόσθεσε: «Οσο για την αναβίωση του θέματος «συμφωνία τύπου Αυστραλίας/συμφωνία τύπου Καναδά» ... απλώς δεν υπάρχει σοβαρότητα».