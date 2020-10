Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Ηλιόπουλος: ζητώ μια δεύτερη ευκαιρία

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο ιερέας αδελφός του πρώην βουλευτή...

Μια δεύτερη ευκαιρία ζήτησε ο πρώην βουλευτής Παναγιώτης Ηλιόπουλος, καταδικασμένος σε 7ετή κάθειρξη, ο οποίος αυτοπροσώπως υποστήριξε το αίτημά του να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

«Παρά την πικρία και τη στεναχώρια μου, ήρθα εδώ να υποστηρίξω το αίτημά μου. Έχω κλείσει 18 μήνες προφυλακισμένος και θα ήθελα να πάω ελεύθερος μέχρι το εφετείο. Δεκατρείς ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης μου προφυλακίστηκα. Η σκληρότερη τιμωρία είναι ότι έβλεπα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν από τη φυλακή», τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Ζητώ να μου δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω με την οικογένειά μου».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο ιερέας αδελφός του πρώην βουλευτή, ενώ το «παρών» δίνουν και σήμερα οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Αρτέμης Ματθαιόπουλος και Παναγιώτης Ηλιόπουλος.