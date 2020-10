Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Γερμενής: είμαι υπάλληλος του Λαγού με μισθό 525 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος Γερμενής επέλεξε να στηρίξει αυτοπροσώπως το αίτημά του να μην εκτίσει την ποινή του, ενώ στο δικαστήριο έφθασε και η μητέρα του.

«Έχω αποχωρήσει από τη Χρυσή Αυγή από το 2019. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική και μετά από τρεις μήνες ανεργίας, τώρα εργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης του ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού, με μισθό 525 ευρώ» τόνισε ο Γιώργος Γερμενής, καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος επέλεξε να στηρίξει αυτοπροσώπως το αίτημά του να μην εκτίσει την ποινή του.

Ο πρώην βουλευτής ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους ζητεί την αναστολή της ποινής του αναφέροντας: «Μετά το 18μηνο στη φυλακή, είχα βαρύτατους περιοριστικούς όρους. Τους τήρησα όλα τα χρόνια. Έχω δυο ανήλικα παιδιά 4 και 8 ετών. Η μεγάλη μου κόρη βίωσε άσχημα την προφυλάκισή μου. Σέβομαι την απόφαση και το δικαστήριό σας, αλλά δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο της. Θέλω να παλέψω στο Εφετείο».

Όπως είπε ο πρώην βουλευτής: «Κατάφερα να πάρω το πτυχίο μου στο πανεπιστήμιο στην Αρχαιολογία- Ιστορία» και τόνισε πως δεν έβρισκε δουλειά καθώς είχε στιγματιστεί: «Εγώ είμαι αρτοποιός. Δεν βρέθηκε ούτε ένας που να θέλει να με πάρει στη δουλειά του, γιατί όλοι φοβόντουσαν μήπως τους σπάσουν τα μαγαζιά. Ευτυχώς βρέθηκε αυτή η θέση τώρα, γιατί εγώ συντηρώ την οικογένεια μου».

H υπεράσπιση του Γιώργου Γερμενή ζήτησε από το δικαστήριο εάν δεν κάνει δεκτό το αίτημά του πελάτη τους για αναστολή, να αποφασίσουν να εκτίσει την ποινή του με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και να έχει δικαίωμα κίνησης εντός του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου όπου κατοικεί.

Στο δικαστήριο ήρθε να καταθέσει και η μητέρα του Γιώργου Γερμενή. «Πρέπει να εργασθεί για να δίνει διατροφή για τα παιδιά του. Δεν τον παίρνουν πουθενά να εργασθεί γιατί είναι υπόδικος. Για λόγους οικονομικούς πρέπει να μην μπει στην φυλακή. Ξέρω ότι βοηθάει τον Λαγό, όχι πολιτικά, αλλά κάπως σαν γραμματειακή υποστήριξη. Ο πατέρας του είναι 74 χρόνων χρειάζεται βοήθεια, εγώ έχω κάνει άλλο γάμο κι έχω και αλλά παιδιά» τόνισε.