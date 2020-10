Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “'Εκρηξη”στα λύματα της Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική αύξηση καταγράφεται στη συγκέντρωση του γονιδιώματος του SARS-Cov-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης. Τι έδειξε μελέτη.

Εκρηκτική αύξηση της τάξης του 290% καταγράφεται στη συγκέντρωση του γονιδιώματος του SARS-Cov-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με βάση τις τελευταίες αναλύσεις, που πραγματοποίησε η διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της ΕΥΑΘ, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη του ιικού φορτίου του κορονοϊού με δειγματοληψίες στα υγρά αστικά απόβλητα στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

Μία σταδιακά επιδεινούμενη εικόνα των κρουσμάτων στην πόλη είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, αν και η συγκέντρωση του ιού καταγραφόταν τότε λίγο πάνω από το όριο ανίχνευσης. Ερωτηθείς αν η απότομη αύξηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προκύπτει ως επιδημιολογική εικόνα της πόλης και στην έρευνα του ΑΠΘ, η οποία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο λαμβάνει υπόψη όλους τους φορείς του ιού -νοσούντες και ασυμπτωματικούς- ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι τιμές ανίχνευσης, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής και συνάμα ευαίσθητης μεθόδου της διεπιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ και της ΕΥΑΘ, κατέδειξαν τη χαρακτηριστική αύξηση της παρουσίας του ιού στα λύματα περίπου τρεις φορές, μέσα σε δύο ημέρες ή μία αύξηση της τάξης του 290%».

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, «η αύξηση αυτή συμφωνεί ποιοτικά και ποσοτικά με την επιδημιολογική εικόνα αυτών των ημερών», όμως, «επειδή η επιδημιολογική εικόνα είναι δυναμική και όχι στατική στο χρόνο, επισημαίνεται η μεγάλη προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί από όλους, με κύριο μέλημα την εφαρμογή των κανόνων προφύλαξης με έμφαση την αποφυγή του συγχρωτισμού, ιδιαίτερα τις αμέσως επόμενες μέρες, έτσι ώστε να μην εκτιναχθεί η διασπορά του ιού».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην έρευνα συμμετέχουν καθηγητές των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.

Απαντήσεις για την αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη αναζητούνται από τους επιδημιολόγους -με βάση και τις ιχνηλατήσεις των επιβεβαιωμένων φορέων του ιού- σε φαινόμενα υψηλού συγχρωτισμού, αλλαγών στην πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης, γειτνίασης με όμορους νομούς με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, αλλά και στην αύξηση των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, ως αποτέλεσμα της αλλαγής των καιρικών συνθηκών.