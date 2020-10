Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Λαγός: δεν σας φοβάμαι, δεν προσκυνώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ζήτησα από τους συνηγόρους μου να μην αιτηθούν καν αίτημα αναστολής της ποινής μου από ενα δικαστήριο που δεν αποδέχομαι» τόνισε σε ανάρτησή του.

«Το δικαστήριο λειτούργησε μεροληπτικά εις βάρος μου. Με καταδίκασε βάσει εντολών» τόνισε ο Γιάννης Λαγός σε επιστολή του, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο από τους δικηγόρους του.

«Δεν αναγνωρίζω τη διαδικασία και θα προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να αποδείξω τι έλαβε χώρα. 5,5 χρόνια όφειλε η δικαιοσύνη να αντιληφθεί όσα αντιλήφθηκαν εισαγγελείς και δικαστές και ενώ όφειλε να είναι τυφλή αποδείχτηκε ότι λειτουργούσε κατόπιν εντολών» προσθέτει στην επιστολή και καταλήγει:

«Πιστεύω ότι θα κάνετε αυτό που θα σας πει η συνείδησή σας. Στο Θεό και στα χέρια σας η απόφαση» πρόσθεσε.

«Ζήτησα από τους συνηγόρους μου να μην αιτηθούν καν αίτημα αναστολής της ποινής μου από ενα δικαστήριο που δεν αποδέχομαι. Δεν σας φοβάμαι. Δεν προσκυνώ» τόνισε σε ανάρτησή του ο Γιάννης Λαγός.