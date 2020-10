Παράξενα

Κορονοϊός: “Θύμα” της πανδημίας και… ο Άγιος Βασίλης

Το χωριό του στο Ροβανιέμι κινδυνεύει να μείνει άδειο αυτά τα Χριστούγεννα.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, αλλά στο χωριό του Άγιου Βασίλη στη βόρεια Φινλανδία η πανδημία του κορονοϊού σημαίνει ότι φέτος δεν θα υπάρχουν τα πλήθη τουριστών που συρρέουν κάθε χρόνο στο Ροβανιέμι.

Η Φινλανδία έχει υιοθετήσει μερικούς από τους αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ευρώπη παρά τα χαμηλά ποσοστά μολύνσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι ξένοι δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα και εκείνοι που μπορούν υποχρεούνται σε καραντίνα δύο εβδομάδων.

Το βόρειο τμήμα της Φινλανδίας, όπου πολλές επιχειρήσεις βασίζονται στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή για να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη, να θαυμάσουν το Βόρειο Σέλας ή να κάνουν σαφάρι με μηχανοκίνητο έλκηθρο (snowmobile), έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών.

Τον Αύγουστο του 2020 ο αριθμός των ξένων επισκεπτών ήταν κατά 78% μειωμένος σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας τουρισμού από τον δημόσιο οργανισμό Business Finland.

"Για τις τοπικές επιχειρήσεις, σαφώς και τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν", λέει η Σάνα Καρκάινεν, διευθύντρια του οργανισμού τουρισμού "Επισκεφθείτε το Ροβανιέμι".

"Τα Χριστούγεννα θα έρθουν, αλλά πόσο χαρούμενα θα είναι, μένει να φανεί", σχολιάζει.

Η Φινλανδία γλίτωσε από τις χειρότερες επιπτώσεις της πανδημίας την άνοιξη επιλέγοντας ένα αυστηρό lockdown, το οποίο περιελάμβανε την απομόνωση της πρωτεύουσας Ελσίνκι.

Τώρα, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα έχει και πάλι ανοδική πορεία, σημειώνοντας ημερήσιο αριθμό ρεκόρ στις αρχές του μήνα και η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η χώρα αυτή των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει ως σήμερα σχεδόν 13.000 κρούσματα του κορονοϊού, περιλαμβανομένων 346 θανάτων.

Με τον Άγιο Βασίλη να χαιρετάει τα παιδιά πίσω από μια οθόνη από πλεξιγκλάς και τα ξωτικά να φοράνε μάσκες, τα Χριστούγεννα ήδη έρχονται "σε μικρές δόσεις".

Στο τουριστικό πρακτορείο Safarctica, το οποίο διοργανώνει περιηγήσεις με snowmobile και κολύμπι στους πάγους, ο διευθυντής πωλήσεων Άντιι Αντικάινεν εκτιμά ότι οι κρατήσεις θα μειωθούν αυτό τον χρόνο κατά 50% με 80%. "Πιο κοντά στο 80% θα είναι η μείωση", λέει.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και απασχολούν περίπου το 8% των κατοίκων της περιοχής έχουν ήδη ξεκινήσει τις απολύσεις και πολλοί δεν θεωρούν ότι η εορταστική περίοδος μπορεί να σωθεί αν η κυβέρνηση δεν άρει σύντομα κάποιους από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. "Αυτή τη στιγμή η απάντησή μου θα ήταν ότι τα Χριστούγεννα ματαιώνονται", λέει ο Χάρι Μάλινεν, ο οποίος διαχειρίζεται το χειμερινό κέντρο αναψυχής Apukka Resort στο Ροβανιέμι.