Βίντεο της ΕΛΑΣ: Έτσι έγιναν τα επεισόδια στο Εφετείο

Το βίντεο από drone της ΕΛ.ΑΣ. για το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια έξω από το Εφετείο, την ημέρα της ιστορικής απόφασης της Δικαιοσύνης για την Χρυσή Αυγή.

Βιντεοληπτικό υλικό από drone δίνει στην δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο απεικονίζει τα επεισόδια έξω από το Εφετείο την ημέρα της ιστορικής απόφασης της Δικαιοσύνης για την εγκληματική οργάνωση -πια- Χρυσή Αυγή. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο επιχειρεί να αποδείξει το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια.

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. διαρκεί 07:32 λεπτά και καλύπτει το χρόνο λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης έως και την αποχώρηση των συγκεντρωθέντων και την επέκταση επεισοδίων προς την πλευρά του Πεδίου του Άρεως. Στο βίντεο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις.

Ο χρόνος είναι συνεχής. Όπου χρειάζεται να σχολιασθεί ένα στιγμιότυπο, ο χρόνος παγώνει, φωτογραφίζεται από το ίδιο το βίντεο το γεγονός και για 3 δευτερόλεπτα παίζει η φωτογραφία. Μετά το βίντεο συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.

Το βίντεο είναι από drone , δηλαδή από ψηλά, δείχνει πανοραμικά με κάθε λεπτομέρεια το τι συνέβη. Δεν διαψεύδει τις εικόνες βίντεο που έχουν έως σήμερα παρουσιασθεί, συμπληρώνει όμως την εικόνα τους γιατί αυτά είχαν τραβηχτεί από χαμηλά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από το βίντεο αποδεικνύεται ότι:

α) γίνεται επίθεση κατά της Αστυνομίας, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου

β) οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν πολύ στοχευμένα, προσεκτικά με λίγες ρίψεις νερού καταρχήν και ρίψη δακρυγόνων περιορισμένης εμβέλειας στη συνέχεια, αυστηρά και περιορισμένα στην κατεύθυνση του αντιεξουσιαστικού μπλοκ.

Τόσο οι ρίψεις αυτές, όσο και τα δακρυγόνα περιορίζονται λοιπόν στον χώρο των επεισοδίων (έκταση επί της Λ. Αλεξάνδρας 30 μέτρα περίπου). Δεν υπάρχει δηλαδή ρίψη χημικών και νερού «στα τυφλά», στην κατεύθυνση προς την Β. Σοφίας όπου υπήρχε ο μεγαλύτερος όγκος της συγκέντρωσης.

Κατά συνέπεια οι αιτιάσεις για απρόκλητη επίθεση δεν ευσταθούν, οι διαμαρτυρίες για αναίτια διάλυση δεν προκύπτουν. Επίσης διαψεύδονται όσοι μίλησαν για «προσπάθεια» της Αστυνομίας να διαλύσει την συγκέντρωση

Το μόνο που αν και δεν εμφανίζεται μπορεί να ειπωθεί είναι πως η έναρξη των επεισοδίων επιτάχυνε την αποχώρηση των συγκεντρωθέντων.

Πώς καταγράφονται τα γεγονότα σύμφωνα με το βίντεο

Τα αρχικά γεγονότα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, καταγράφονται ως εξής :

11:54:36 χειροκροτήματα για ανακοίνωση απόφασης.

11:54:59 αρχίζουν και πέφτουν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην γωνία Λουκάρεως και Λ. Αλεξάνδρας. Από το αντιεξουσιαστικό μπλοκ ξεχωρίζουν καταρχήν δύο ομάδες, οι οποίες στη συνέχεια επιχειρούν αριστερά και δεξιά (κοιτώντας το Εφετείο) της 1ης κλούβας (αρίθμηση από Λουκάρεως προς Β. Σοφίας)

11:55:08 -11:58:10 Αρχίζει επίθεση με κοντάρια –σπάνε τζάμια- στην 1η κλούβα. [Σημ. δεν έχει αναφερθεί σε κανένα βίντεο]

11:55:16 Ρίψη καπνογόνου προς αστυνομικές δυνάμεις πίσω από την 1η και 2η κλούβα. [Σημ. δεν έχει αναφερθεί σε κανένα βίντεο].

11:55:18 Ταυτόχρονα 2 συμβάντα. Επίθεση με πυροσβεστήρα μεταξύ 1ης και 2ης κλούβας. Ρίψη νερού στην ευθεία προς τους αντιεξουσιαστές από την αύρα.

Οι επιθέσεις με πυροσβεστήρα και η θραύση τζαμιών συνεχίζονται και

11:55:39 ρίψη δακρυγόνου κόνεως, σκόνης δηλαδή, που δεν κάνει νέφος άρα δεν διαχέεται σημαντικά. Σημειώνεται ότι και η φορά του ανέμου ήταν σε κατεύθυνση από Β.Σοφίας προς Πεδίον Άρεως, άρα η όποια διάχυση δεν ήταν προς το μέρος του κύριου όγκου της συγκέντρωσης.

Στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα οι επιθέσεις αντιεξουσιαστών συνεχίζονται και στις

11:55:55 η ρίψη νερού είναι συνεχής.

Παρ΄όλα αυτά στις

11:56:22 γίνεται επίθεση με δακρυγόνο και πυροσβεστήρες.

Στις 11:56:50, δηλαδή σε διάστημα 2 λεπτών από την ανακοίνωση της απόφασης, ο χώρος μπροστά από τις δύο κλούβες έχει αδειάσει από κόσμο.

Η πρώτη μολότοφ σκάει στις 11:56:57 κοντά στην συμβολή Λουκάρεως και Λ. Αλεξάνδρας και έκτοτε τα επεισόδια γενικεύονται προς την κατεύθυνση του Πεδίου Άρεως με συνεχή ρίψη μολότοφ και χημικών. Οι μολότοφ με κροτίδα-εμπρηστικές ξεπερνούν τις 150 και οι διαφόρων τύπων χειροβομβίδες της Αστυνομίας τις 80. Οι αστυνομικές δυνάμεις αποτρέπουν τους αντιεξουσιαστές να στραφούν προς Εξάρχεια και το κέντρο της πόλης . Επίσης απέτρεψαν οποιαδήποτε βλάβη ιδιωτικής περιουσίας ή δημόσιου κτηρίου κατά μήκος της Λ. Αλεξάνδρας.

Στο ενδιάμεσο δηλαδή στις 11:59:30 γίνεται ομαλά, όπως φαίνεται στο βίντεο, η αποχώρηση του κυρίου όγκου της συγκέντρωσης προς την Β. Σοφίας.

Έως την αποχώρηση των συγκεντρωθέντων, η Αστυνομία έχει κάνει χρήση 3 δακρυγόνων περιορισμένης εμβέλειας και 1 δακρυγόνου νέφους. Έχει κάνει ρίψεις νερού σε ακτίνα που ενοχλεί κατά μέγιστο το 8-10% των συγκεντρωθέντων.

Η Αστυνομία σε αυτό το 4-5λεπτο αποτρέπει την πυρπόληση σε 2 κλούβες και υποχρεώνει τους επιτιθέμενους να αποκοπούν από την συγκέντρωση και χωρίς να βρουν διέξοδο προς το κέντρο της πόλης να κατευθυνθούν προς το Πεδίο του Άρεως.

Όλη η εικόνα για τα επεισόδια στο Εφετείο είναι εδώ, αδιάψευστα, από το drone και το βίντεο.

Όσοι βιάστηκαν ακόμη μια φορά σε συμπεράσματα, στη συνήθεια της καταγγελίας και στην κομματική εκμετάλλευση των θλιβερών επεισοδίων, δείχνουν ότι δεν αντέχουν μια σοβαρή, δημοκρατική Αστυνομία.

Το βίντεο δίνεται στην δημοσιότητα γιατί αυτή η δημοκρατική Αστυνομία οφείλει να λογοδοτεί, αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κι ενημερώνει γιατί χρειάζεται την συνεργασία των πολιτών στην περιφρούρηση του δικαιώματος τους του συνέρχεσθαι. Οφείλει επίσης να βελτιώνεται ώστε οι λίγοι, όσο κι όπως κι αν καλύπτονται, να μην μπορούν να αποτρέπουν τους πολλούς, ούτε να καίνε την πόλη.