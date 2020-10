Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Παππάς: να κρατήσετε “πισινή”

«Ο χρόνος της κράτησης δεν επιστρέφεται πίσω», είπε ο συνήγορος του πρώην βουλευτή και ζήτησε από το δικαστήριο να μην διατάξει την έκτιση της ποινής του εντολέα του.

Να κρατήσει «πισινή» το δικαστήριο, ώστε αν έκανε λάθος «να μην αποβεί σε βάρος του κατηγορούμενου», ζήτησε ο συνήγορος του καταδικασθέντα σε 13 έτη κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Χρήστου Παππά.

«Ο χρόνος της κράτησης δεν επιστρέφεται πίσω», είπε ο συνήγορος του πρώην βουλευτή και ζήτησε από το δικαστήριο να μην διατάξει την έκτιση της ποινής του εντολέα του, ώστε αν έχει κάνει λάθος είτε στην απόφαση επί της ενοχής είτε επί της ποινής, αυτό να μην αποβεί σε βάρος του εντολέα του, ο οποίος αν οδηγηθεί στην φυλακή ουσιαστικά θα έχει εκτίσει την ποινή του ώσπου να γίνει το εφετείο.

Νωρίτερα ο συνήγορος του Αρτέμη Ματθαιόπουλου επικαλέστηκε οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους για την αίτηση του.