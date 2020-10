Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Συνήγοροι Μιχαλολιάκου: ζητάνε την κεφαλή του επί πίνακι

"Όλη αυτή η ιστορία κρίνεται επειδή σήκωνε το δεξί του χέρι, όχι γιατί έκανε κάτι άλλο" είπαν οι συνήγοροι του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Απών από τη δικαστική αίθουσα, όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα περί αναστολής εκτέλεσης των ποινών των καταδικασθέντων για τη Χρυσή Αυγή, ήταν ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος μέσω των συνηγόρων του ζήτησε την αναστολή της ποινής του έως το εφετείο.

"Όλη αυτή η ιστορία κρίνεται επειδή σήκωνε το δεξί του χέρι, όχι γιατί έκανε κάτι άλλο. Μιλάμε για έναν αρχηγό κόμματος. Δεν θα είχε κάνει κάτι να αποφύγει τη λοιδορία, έστω της ΓΑΔΑ; Αλλά έμεινε εκεί, στο σπίτι του. Αν μπορούσαν να τον φέρουν εδώ, να τον δικάζουν με τις χειροπέδες, θα το έκαναν. Ζητάνε την κεφαλή επί πίνακι του Μιχαλολιάκου. Είναι αδίστακτοι" τόνισαν στο δικαστήριο οι συνήγοροί του και πρόσθεσαν:

"Έκλεισε η εφημερίδα. Το κομματικό όργανο του κόμματος. Αυτό δεν είναι ανεπανόρθωτη βλάβη; Το κατάφεραν. Έχει ερημώσει το κόμμα, η οργάνωση. Δεν υπάρχει η φωνή αυτού του κόμματος και συγχαρητήρια στο think tank που το σκέφτηκε".