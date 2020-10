Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: τη Δευτέρα η πρόταση για τις αναστολές - τα επιχειρήματα των καταδικασθέντων

Μιχαλολιάκος: Το μόνο που έκανα, ήταν που σήκωνα το δεξί χέρι. Κασιδιάρης: Εξοντωτική η ποινή των 13 ετών. Γερμενής: Είμαι συνεργάτης του Λαγού με μισθό 525 ευρώ.

Τη Δευτέρα στις 11:00 το πρωί θα αγορεύσει η εισαγγελέας έδρας για τα αιτήματα των καταδικασθέντων, προκειμένου να τους χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις τους. Τελευταίο αίτημα, πριν τη σημερινή διακοπή της συνεδρίασης ήταν αυτό που διατυπώθηκε από τον θεωρούμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος επέλεξε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο. Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε ανεπανόρθωτη βλάβη, που όπως τονίστηκε έχει ήδη επέλθει στον ίδιο και στην οικογένειά του.

«Όλη αυτή η ιστορία κρίνεται επειδή σήκωσε το δεξί του χέρι, όχι γιατί έκανε κάτι άλλο», είπαν οι συνήγοροι και συνέχισαν: «Μιλάμε για έναν αρχηγό κόμματος. Αν ήθελε να φύγει, δεν θα το είχε κάνει για να αποφύγει και αυτή τη λοιδορία έστω, έξω από τη ΓΑΔΑ; Αλλά έμεινε εκεί, στο σπίτι του. Αν μπορούσαν να τον φέρνουν κάθε μέρα εδώ για να τον δικάζουν με τις χειροπέδες, θα το έκαναν. Ζητάνε την κεφαλή επί πίνακι του Μιχαλολιάκου. Είναι αδίστακτοι». Η υπεράσπιση υποστήριξε πως το κλείσιμο της εφημερίδας του κόμματος είναι ανεπανόρθωτη βλάβη, λέγοντας: «Έχει ερημώσει το κόμμα. Η οργάνωση. Δεν υπάρχει η φωνή αυτού του κόμματος και συγχαρητήρια στον think tank, που το σκέφτηκε. Τα κατάφεραν… Τον καταδίκασαν κάποιες εφημερίδες, που είχαν το πάνω χέρι».

Αυτοπροσώπως υποστήριξε το αίτημα για μη έκτιση της ποινής των 13 ετών κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είπε μεταξύ άλλων: «Ήρθα να υποβάλλω το αίτημα αναστολής μέχρι την έφεση. Και για να διακηρύξω την αθωότητά μου. Ο εισηγητής του βουλεύματος (σ.σ. εννοεί τον κ. Νίκο Σαλάτα που είχε τη γνώμη πως δεν μπορεί να διωχθούν για εγκληματική οργάνωση ελλείψει οικονομικού κινήτρου) και η εισαγγελέας επί οκτώ ώρες δήλωσαν πως είμαι αθώος. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις, όταν προφυλακίστηκα για ένα χρόνο τότε και τόνιζα πως είμαι αθώος. Ομοίως και τώρα επιμένω πως για το αδίκημα που κρίθηκα ένοχος, είμαι αθώος. Ζητώ το δικαίωμα να πάω στο εφετείο και εάν δεν την πάρω την αναστολή δεν θα έχω αυτό το δικαίωμα. Γιατί μέχρι να προσδιοριστεί το εφετείο δυστυχώς θα έχω εκτίσει αυτή την εξοντωτική ποινή.

Για την ανεπανόρθωτη βλάβη, ξεκίνησα και πάλι την επαγγελματική ζωή μου, τη δουλειά μου, θα σας τα πουν οι συνήγοροί μου. Για δεύτερη φορά θα είμαι στη φυλακή χωρίς να έχω το δικαίωμα μιας κρίσης σε δεύτερο βαθμό... Η ποινή των 13 ετών με εξοντώνει σε κάθε επίπεδο. Έχουν ήδη παραβιαστεί όσα αναφέρει η ΕΣΔΑ. Δεν είναι δυνατόν να κρίνετε με 20.000 βίαιους διαδηλωτές έξω από την αίθουσα. Βγήκαν όλοι οι πολιτικοί και προανήγγειλαν την απόφαση και πίεσαν με τρόπο παράνομο. Μη μου στερήσετε αυτό το δικαίωμα που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ακούστηκαν τρανταχτά νομικά επιχειρήματα. Σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας υπήρξαν δικαστές και εισαγγελείς που είπαν πως είμαι αθώος». Βγαίνοντας από την αίθουσα ο Ηλίας Κασιδιάρης τόνισε: "Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα να με βαραίνει. Η συνείδησή μου είναι καθαρή. Θα αντιμετωπίσω με αξιοπρέπεια την απόφαση και δεν θα κάνω πίσω".

«Έχω αποχωρήσει από τη Χρυσή Αυγή από το 2019. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική και μετά από τρεις μήνες ανεργίας, τώρα εργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης του ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού, με μισθό 525 ευρώ» τόνισε ο Γιώργος Γερμενής, καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος επέλεξε να στηρίξει αυτοπροσώπως το αίτημά του να μην εκτίσει την ποινή του.

«Ζήτησα από τους συνηγόρους μου να μην αιτηθούν καν αίτημα αναστολής της ποινής μου από ενα δικαστήριο που δεν αποδέχομαι. Δεν σας φοβάμαι. Δεν προσκυνώ» τόνισε σε ανάρτησή του ο Γιάννης Λαγός. «Το δικαστήριο λειτούργησε μεροληπτικά εις βάρος μου. Με καταδίκασε βάσει εντολών. Δεν αναγνωρίζω τη διαδικασία και θα προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να αποδείξω τι έλαβε χώρα. 5,5 χρόνια όφειλε η δικαιοσύνη να αντιληφθεί όσα αντιλήφθηκαν εισαγγελείς και δικαστές και ενώ όφειλε να είναι τυφλή αποδείχτηκε ότι λειτουργούσε κατόπιν εντολών» τόνισε σε επιστολή του, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο από τους δικηγόρους του. «Πιστεύω ότι θα κάνετε αυτό που θα σας πει η συνείδησή σας. Στο Θεό και στα χέρια σας η απόφαση» πρόσθεσε.

Μια δεύτερη ευκαιρία ζήτησε ο πρώην βουλευτής Παναγιώτης Ηλιόπουλος, καταδικασμένος σε 7ετή κάθειρξη, ο οποίος αυτοπροσώπως υποστήριξε το αίτημά του να μην οδηγηθεί στη φυλακή. «Παρά την πικρία και τη στεναχώρια μου, ήρθα εδώ να υποστηρίξω το αίτημά μου. Έχω κλείσει 18 μήνες προφυλακισμένος και θα ήθελα να πάω ελεύθερος μέχρι το εφετείο. Δεκατρείς ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης μου προφυλακίστηκα. Η σκληρότερη τιμωρία είναι ότι έβλεπα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν από τη φυλακή. Ζητώ να μου δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω με την οικογένειά μου», τόνισε μεταξύ άλλων. Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο ιερέας αδελφός του πρώην βουλευτή.

"Είναι ο μόνος που μπορεί να προσφέρει τροφή στη μητέρα του, η οποία θα υποστεί υπέρμετρη βλάβη" τόνισε ο Δικηγόρος του Αρτέμη Ματθαιόπουλου. "Δεν έχω να προσθέσω κάτι" είπε ο ίδιος.





Υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη -εάν οδηγηθεί στη φυλακή- επικαλέστηκε και ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αντώνης Γρέγος , καταδικασμένος σε κάθειρξη 6 ετών ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Η υπεράσπισή του ζήτησε, αντί άμεσης έκτισης, το δικαστήριο να διατάξει κατ' οίκον περιορισμό με χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης και δικαίωμα κίνησης στον Δήμο Θερμαϊκού όπου κατοικεί και στον Δήμο Θεσσαλονίκης όπου εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος.





«Έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών με όρους που δεν έχω δει ούτε στους πιο σκληρούς ποινικούς», ανέφερε η υπεράσπιση της Ελένης Ζαρούλια , ζητώντας να μην εκτίσει την ποινή των 6 ετών που της επιβλήθηκε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την υπεράσπιση της πρώην βουλευτή και συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου, η εντολέας του από το 2013 και επί σειρά μηνών βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, με δικαίωμα μετακίνησης μόνο για τη φυλακή για να βλέπει τον σύζυγό της και για το φαρμακείο. «Αν δεν χορηγήσετε αναστολή προκαλείτε βλάβη στα δικαιώματα ενός κατηγορούμενου, που πρέπει να φτάσει στο Εφετείο μακριά από κραυγές, από αυτούς που θα ήθελαν να μην έχουν (σ.σ. οι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής) ούτε το δικαίωμα για έφεση... Που ζητούν να μην τύχουν και του τελευταίου δικαιώματος, το οποίο απολαμβάνει και κάθε μη Έλληνας καταδικασθείς», τόνισε συνήγορος υποεράσπισης της Ελένης Ζαρούλια.





«Η μόνη δουλειά που ξέρει να κάνει ο Στάθης Μπούκουρας είναι να φτιάχνει πεϊνιρλί και τυρόπιτες. Ήρθαν 13 άνθρωποι από την τοπική κοινωνία να σας μιλήσουν για αυτόν. Μεταξύ των μαρτύρων και ο μητροπολίτης Αργολίδας», είπε η συνήγορός του, διεκδικώντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Η συνήγορος, που εκπροσωπεί και τον Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο , επικαλέστηκε και για τους δύο οικογενειακούς λόγους, επισημαίνοντας πως έχουν αποχωρήσει από τη Χρυσή Αυγή και δεν είναι ούτε επικίνδυνοι ούτε ύποπτοι διάπραξης νέων αδικημάτων.









Νωρίτερα, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους κατηγορουμένους Δ. Α γριογιάννη και Κων. Παπαδόπουλο , επιχειρηματολογώντας για το θέμα της αναστολής, υποστήριξε: «Πώς είναι δυνατόν αλλοδαποί με μεγαλύτερη ποινή και να δίνεται αναστολή. Εδώ έχουμε δύο Έλληνες με επτά χρόνια... ». «Η Χρυσή Αυγή δεν έχει ντε και καλά αρνητικό πρόσημο και δεν σημαίνει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή», πρόσθεσε.