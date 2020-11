Υγεία - Περιβάλλον

Οι ελβετικοί παγετώνες λιώνουν με ανησυχητικό ρυθμό

Πόσο μειώθηκε ο όγκος τους μέσα στην χρονιά, σύμφωνα με του ειδικούς.

Οι ελβετικοί παγετώνες συνέχισαν φέτος να λιώνουν με ανησυχητικό ρυθμό και η συσσώρευση χιονιού στον μεγαλύτερο παγετώνα των Άλπεων ουδέποτε ήταν τόσο χαμηλή, προειδοποιεί μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συνολικά οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν φέτος 2% του όγκου τους, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη που δημοσιεύεται από την Ελβετική Ακαδημία Επιστημών.

Οι αριθμοί αυτοί ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο των 10 τελευταίων ετών, όμως είναι εντούτοις «πολύ ανησυχητικοί», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συντάκτης της έρευνας, ο Ματίας Χους, ο οποίος είναι επικεφαλής του δικτύου παρακολούθησης των παγετώνων GLAMOS.

«Οι αριθμοί αυτοί είναι λίγο πιο χαμηλοί απ' ό,τι αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, όταν είχαμε εξαιρετικά αυξημένες θερμοκρασίες, όμως οι παγετώνες έχασαν εντούτοις πολλή μάζα», υπογραμμίζει ο επιστήμονας.

Στα 60 τελευταία χρόνια, οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν τόσο νερό όσο υπάρχει μέσα στη λίμνη της Κωνσταντίας, μια υδάτινη έκταση μήκους 63 χιλιομέτρων στα αυστρο-γερμανο-ελβετικά σύνορα, επιμένει η έκθεση.

Μια από τις πιο ανησυχητικές μετρήσεις αφορά τον Άλετς, τον πιο επιβλητικό παγετώνα των Άλπεων.

Εδώ και λίγο περισσότερο από εκατό χρόνια που γίνονται οι μετρήσεις, «η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την πιο χαμηλή συσσώρευση χιονιού που έχει καταγραφεί ποτέ», υπογραμμίζει ο Χους.

Οι μετρήσεις γίνονται σε ύψος 3.466 μέτρων και συνεπώς υπάρχει πάντα χιόνι.

«Κάνει κρύο εκεί πάνω, αλλά ακόμη και σ' αυτό το ύψος το χιόνι που έχει συσσωρευθεί είναι λίγο και ασφαλώς αυτό είναι ένα κακό σημάδι για τον μεγαλύτερο παγετώνα των Άλπεων», πρόσθεσε.

Ο παγετώνας, ο οποίος εκτείνεται σε 86 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στις ελβετικές Άλπεις, υπολογίζεται ότι έχει 11 δισεκ. τόνους πάγου, αλλά από την αρχή του αιώνα το μέτωπό του έχει υποχωρήσει περίπου 1 χιλιόμετρο.

Ο Άλετς είναι ο πιο επιβλητικός από τους περισσότερους από 4.000 αλπικούς παγετώνες.

Μελέτη του πανεπιστημίου ETH της Ζυρίχης ανέφερε πως το 95% αυτών των μεγαλοπρεπών μαζών πάγου θα έχουν εξαφανισθεί μέχρι το 2100, αν δεν ελεγχθούν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα δύο τρίτα των παγετώνων θα εξαφανισθούν ακόμη κι αν γίνει σεβαστή η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή.

«Τουλάχιστον όμως σ' αυτή την περίπτωση θα μας έμεναν παγετώνες να θαυμάζουμε», σημειώνει ο Ματίας Χους.