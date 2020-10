Κοινωνία

“Ελ. Βενιζέλος”: 18χρονοι μετέφεραν με βαλίτσες 100 κιλά του σπάνιου ναρκωτικού “Khat” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί έκαναν στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό ναρκωτικών, μέχρι που εντόπισαν τους νεαρούς που μόλις είχαν φτάσει αεροπορικώς από το Τελ Αβίβ.

Συνελήφθησαν, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, δύο 18χρονοι από το Ισραήλ, με την κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί, που αφίχθηκαν στην Ελλάδα, προερχόμενοι από το Τελ Αβίβ, μετέφεραν μέσα σε τέσσερις βαλίτσες, ποσότητα Khat, βάρους 97,5 κιλών, η οποία και κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.