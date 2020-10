Πολιτική

Μακρόν: Δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στις τουρκικές προκλήσεις

«Εκφράσαμε ξανά την στήριξή μας στην Κύπρο και την Ελλάδας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος μετα τη Σύνοδο Κορυφής.

Ξεκάθαρη θέση στήριξης των ελληνικών θέσεων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα πήρε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

Ειδικότερα, ο κ.Μακρόν είπε:

Επανήλθαμε στο θέμα της Τουρκίας μετά τα συμπεράσματα της 2ας Οκτωβρίου και κυρίως στον απόηχο της επανέναρξης των μονομερών ενεργειών και των προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, ώστε να επαναβεβαιώσουμε πολύ ξεκάθαρα την πρόθεσή μας για διάλογο.

Αλλά συμπέρασμά μας είναι ότι μετά τα συμπεράσματα της 2ας Οκτωβρίου (η Τουρκία_ αποφάσισε να συνεχίσει με τις ίδιες μεθόδους και συνεπώς εκφράσαμε ξανά την στήριξή μας στην Κύπρο και την Ελλάδα, την βούλησή μας να μην υποχωρήσουμε ούτε στο ελάχιστο ενώπιον αυτών των προκλήσεων ή σε μία επιδείνωση της κατάστασης.

Επί αυτού του θέματος θα επανέλθουμε με αποφάσεις τους προσεχείς μήνες, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης σήμερα πως η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει μια κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν στις συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.