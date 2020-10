Πολιτική

Μέρκελ: Προκλητικές οι ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Τι δήλωσε για την στάση της Άγκυρας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ

Οι ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου επιδιώκει την πραγματοποίηση ερευνών για φυσικό αέριο σε διαφιλονικούμενα ύδατα, είναι προκλητικές, λυπηρές και περιττές, δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ.

«Συμφωνήσαμε ότι οι πρόσφατες μονομερείς ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας, οι οποίες είναι φυσικά προκλητικές, αυξάνουν τις εντάσεις παρά τις διευκολύνουν», ανέφερε η Μέρκελ σε δημοσιογράφους κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

«Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι που έχουμε ακολουθήσει σε ό,τι αφορά την Τουρκία», πρόσθεσε. «Η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ε.Ε. – Τουρκίας είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών».

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν τη λύπη τους για την απόφαση της Τουρκίας να στείλει ένα ερευνητικό πλοίο σε διαφιλονικούμενα ύδατα στη Μεσόγειο, δήλωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ θα εξετάσει τις επιλογές της τον Δεκέμβριο.

«Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε ξανά το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, θα ήθελα να ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθούμε από τους ηγέτες για τις εξελίξεις και να έχουμε μία σύντομη συζήτηση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο».