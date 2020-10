Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε ελάφι που το τάισαν γαριδάκια, τυρόπιτες και σάντουιτς

Από την ανθρώπινη απερισκεψία κινδύνευσε και ένα δεύτερο ελάφι, στο οποίο παρασχέθηκε εγκαίρως ιατρική φροντίδα.

Θλίψη προκαλεί η αποκάλυψη που έκαναν μέσω των social media οι Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής, για ένα ελάφι που βρήκε τον θάνατο από υπερβολική κατάποση ψωμιού που του έδωσαν περιπατητές στην Πάρνηθα. Ένα δεύτερο ελάφι κινδύνευσε προ ημερών στο “Πάρκο των Ψυχών” από ανάλογη αιτία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής σε ανάρτησή τους στο Facebook:

«Μια από τις προηγούμενες Κυριακές, στη Πάρνηθα, στη τοποθεσία Πάρκο των Ψυχών, το περίπολο του Ε.ΔΑΣ.Α. μετά από υπόδειξη επισκεπτών και περιπατητών του βουνού, είδε ένα μεγαλόσωμο θηλυκό ελάφι να βρίσκεται ξαπλωμένο ακίνητο στο ρέμα βόρεια του Πάρκου.

Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, Δασαρχείο και Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας οι οποίοι έφτασαν άμεσα.

Σύμφωνα με κτηνίατρο που το εξέτασε, το ζώο έπαθε στομαχικό ίλιγγο, πρήξιμο εντέρου, πρήξιμο κοιλιάς , προφανώς από υπερβολική κατάποση ψωμιού που τις έδωσαν οι παρευρισκόμενοι και σε συνδυασμό με τυριά και φρούτα. Το ζώο γλύτωσε το θάνατο για λίγο, ενώ μια εβδομάδα πριν έχασαν ένα ζώο από παρόμοια κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα ζώα έλαβαν ως τροφή τυρόπιτες, σάντουιτς με ζαμπόν (!), γαριδάκια (!!) κλπ.

Θερμή παράκληση προς όλους τους επισκέπτες : Μην ταΐζετε τα άγρια ζώα! Υπάρχει πληθώρα τροφής στο δάσος για όλους. Σεβαστείτε τα ζώα και τις οδηγίες των Αρχών».