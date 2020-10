Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: σταθερή πίεση στις ΜΕΘ

"Καμπανάκι" από τον καθηγητή Ιατρικής για την αύξηση των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ.

Το σταθερό στρες στις ΜΕΘ, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μας.

Όπως εξήγησε ο καθηγηγητής στις ΜΕΘ ο αριθμός των νοσηλευόμενων κυμαίνετα απο 80 έως 100.

Χαρακτήρισε ευαίσθητη την τάση σταθεροποίησης των κρουσμάτων στην Αττική, τα οποία το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κυμάνθηκαν απο 1200 - 1300.

Σταθερή ακόμη είναι η αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που καταλήγουν από τον κορονοϊό.

Ο καθηγητής επισήμανε πως εντοπίζονται, την ίδια ώρα. σημαντικά αυξητικές τάσεις και σε άλλες περιφέρειες, πέραν της Αττικής.

Τέλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας πλήρη τήρηση των μέτρων, σημειώνοντας πως η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να επιτείνει τη μεταδοτικότητα.