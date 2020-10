Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Εξαιρετικά εύθραυστη και ανησυχητική η κατάσταση

Τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση των κρουσμάτων έκρουσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σταθερή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μεγάλη, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του. Είναι εξαιρετικά εύθραυστη η κατάσταση και ανησυχητική, τόνισε αναφερόμενος στην ανοδική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο κ. Χαρδαλιάς επικαλέστηκε παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου λαμβάνονται έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού, για να καταδείξει πως τα κρούσματα COVID-19 παρουσιάζουν έξαρση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υποχρεώνοντας τις Αρχές να αναθεωρούν τα μέτρα προστασίας.

Περαιτέρω επισήμανε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη και επικίνδυνη φάση της πανδημίας και προσέθεσε ότι η ενεργοποίηση του επιπέδου του συναγερμού 4 για την Κοζάνη κρούει τον κώδωνα σε όλη τη χώρα. Επεσήμανε ότι το αυξημένο ιϊκό φορτίο που παρατηρείται στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του επιπέδου συναγερμού 4. Απηύθυνε ισχυρότατη σύσταση στους κατοίκους της ΠΕ Κοζάνης για αποφυγή όλων των περιττών μετακινήσεων και κατά γράμμα τήρηση των μέτρων.

Απαντώντας σε ερωτήματα που διατυπώνονται σε ό,τι αφορά τη λήψη περαιτέρω μέτρων στα σχολεία στην περιοχή της Κοζάνης, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η εκ περιτροπής λειτουργία προβλέπεται στο επίπεδο συναγερμού 4, όταν υπάρχουν συρροές εντός των σχολείων. Στην Κοζάνη από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν εντοπιστεί συνολικά 20 κρούσματα στη σχολική κοινότητα, από τα οποία 4 είναι εκπαιδευτικοί, 15 μαθητές και ένα αφορά σε λοιπό σχολικό προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν έχει υπάρξει συρροή εντός σχολικής μονάδας και δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων στην Κοζάνη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αύριο θα μεταβεί με τους γενικούς γραμματείς Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας στην περιοχή της Κοζάνης, όπου θα συμμετέχουν σε σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής και τους 4 δημάρχους.

Στη συνέχεια θα μεταβούν στα Γιάννενα, όπου θα συναντηθούν με τον περιφερειάρχη Ηπείρου και του συνεργάτες του. Τόνισε πως και στα Γιάννενα η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους και της περιοχής της Ηπείρου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων.