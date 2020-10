Οικονομία

Αλεξανδρούπολη: Τέσσερις “μνηστήρες” για τον ΟΛΑ

Ποια είναι τα επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για το λιμάνι της πόλης.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) ανακοίνωσε ότι τέσσερα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης» (ΟΛΑ ΑΕ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

QUINTANA INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT Κοινοπραξία CAMERON S.A- GOLDAIR CARGO AE- BOLLORE AFRICA LOGISTICS Κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS ALEXANDROUPOLIS, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP - EUROPORTS-EFA GROUP και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΟΛΘ Α.Ε.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΛΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία έχει επίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.

Το πριοφίλ των επενδυτών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), απασχολώντας συνολικά 4.400 εργαζομένους.

Black Summit Financial Group: Αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία που παρέχει ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με επίκεντρο τη διατήρηση και την ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών της με βάση το προφίλ κινδύνου τους και τους επενδυτικούς τους στόχους, μέσα από κατάλληλες επενδυτικές στρατηγικές.

Euroports: Η Euroports είναι μια διεθνής εταιρεία λιμενικών υποδομών, με έδρα το Βέλγιο, που αναπτύσσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται παγκόσμιες λύσεις θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας για διεθνείς στοχευμένους βιομηχανικούς πελάτες, μέσω των 26 τερματικών λιμενικών σταθμών, σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.

EFA Group: Η EFA GROUP αποτελεί όμιλο εταιρειών που κατασκευάζουν προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων/έργων στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της εσωτερικής ασφάλειας και άλλων βιομηχανικών τομέων. Ο Όμιλος EFA διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών και 6 γραφείων σε όλο τον κόσμο: Αθήνα, Zug, Αμπού Ντάμπι, Σιγκαπούρη, Kempen και Arlington.

Cameron AE (Όμιλος Κοπελούζου): Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ένας οργανισμός ανάπτυξης επιχειρήσεων που ειδικεύεται στη σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων, βιομηχανικών, τεχνολογικών και άλλων έργων υποδομής. Οι βασικοί επιχειρηματικοί του τομείς είναι: ενεργειακά έργα (τόσο φυσικό αέριο όσο και ΑΠΕ), διαχείριση αεροδρομίων, ακίνητα καθώς και διαχείριση έργων, διαχείριση εγκαταστάσεων και διαφήμιση εκτός σπιτιού.

Bollore Africa Logistics (part of Bollore Group): O Όμιλος Bollore, στον οποίον ανήκει η Bollore Africa Logistics, είναι μία από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Ο όμιλος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Παρισίου και ελέγχεται από την αντίστοιχη οικογένεια. Η θυγατρική της, Bollore Africa Logistics, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Αφρική, με παρουσία σε 42 λιμάνια και διαχειριστής 16 παραχωρήσεων τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, 7 τερματικών σταθμών Ro-Ro και με περαιτέρω εξειδίκευση στον χειρισμό και αποθήκευση συμβατικών φορτιών.

Goldair: Η Goldair είναι από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς ομίλους εταιρειών στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα, διαχείριση εδάφους αεροσκαφών και επιβατών, υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου, αποθήκευση, διαχείριση και διανομή, καθώς και εσωτερικές και διεθνείς τουριστικές υπηρεσίες, διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Quintana Infrastructure & Development (owned by Robertson Family): Είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών που επικεντρώνεται στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, υποδομών δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικής αγοράς και διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων λιμένων και τερματικών, μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικών πόρων.

ΟΛΘ: O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη βάσει συμφωνίας παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.