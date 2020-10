Οικονομία

Τσακαλώτος: Προϋπολογισμός ανισοτήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να δώσει εξηγήσεις σε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα.

Για «προϋπολογισμό ανισοτήτων» κάνει λόγο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφορικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η Κυβέρνηση και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και Συντονιστής Οικονομικού Κύκλου, παραπέμπει στις προβλέψεις για τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση στην αύξηση ή μείωση των ανισοτήτων, «αυτές δηλαδή τις προβλέψεις, που δείχνουν πόσο κοινωνικά δίκαιος είναι ο προϋπολογισμός, πόσο ευνοεί ή επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, πόσο τα μεσαία, και πόσο τα πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας». Σχολιάζει ότι «προφανώς φέτος η άσκηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη» και καλεί τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να εξηγήσει τρία ζητήματα.

Ειδικότερα, ο κ. Τσακαλώτος ρωτά γιατί σε κάθε σενάριο για το 2021 οι ανισότητες φαίνεται να αυξάνονται. Επιπλέον, «γιατί -σε σχέση με το σενάριο βάσης του 2020- στη μία περίπτωση φαίνεται να ευνοείται μόνο το πλουσιότερο 10% της κοινωνίας και το 90% να βρίσκεται σε χειρότερη θέση ενώ στην άλλη, πιο ευνοϊκή περίπτωση, φαίνεται τα λαϊκά στρώματα να ενισχύονται από 7 έως 15 ευρώ, τα μεσαία να χάνουν, και το πλουσιότερο 10% να ευνοείται κατά 605 ευρώ;». Τρίτον, ρωτά «γιατί ακόμα και αν δεν συγκρίνουμε με το σενάριο βάσης αλλά με βάση το τι πραγματικά έγινε φέτος, οι προβλέψεις για το 2021 είναι ότι σε κάθε περίπτωση όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχει κάποιος τόσο περισσότερο θα ευνοηθεί από τα μέτρα της κυβέρνησης;».

Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει πως το γεγονός ότι υπάρχει υγειονομική κρίση δεν απαντά στα ερωτήματα, καθώς το ερώτημα που θέτει είναι «ποιος θα πληρώσει την κρίση» και τονίζει: «Και η απάντηση είναι προφανής. Την κρίση επί ΝΔ θα την πληρώσουν ξανά τα λαϊκά στρώματα και η μεσαία τάξη».