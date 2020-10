Κοινωνία

Δεμένοι και κλειδωμένοι ηλικιωμένοι σε παράνομο γηροκομείο (εικόνες)

Ηλικιωμένη περιπλανιόταν στο δρόμο και ζητούσε βοήθεια από τους περαστικούς.

Σοκ στο Λιθότοπο του Δήμου Ηράκλειας, όταν από τύχη αποκαλύφθηκε η λειτουργία ενός παράνομου γηροκομείου στην περιοχή, όπως αποκάλυψε το "Δίκτυο Τηλεόραση". Στο συγκεκριμένο "γηροκομείο" φιλοξενούνται 11 ηλικιωμένοι.

Η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε όταν μία από τις τροφίμους εθεάθη να κυκλοφορεί στο Λιθότοπο με το νυχτικό της και φαινόταν σαν χαμένη.

Ο φαρμακοποιός που την είδε ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και αμέσως άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι» της τραγικής αυτής ιστορίας.





Η αστυνομία ειδοποίησε τον Δήμο Ηράκλειας, που έστειλε την κοινωνική λειτουργό και με τη σειρά της ειδοποίησε την Εισαγγελέα, η οποία και έδωσε εντολή να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του "γηροκομείου". Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 49χρονο εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Οι υπερήλικοι υποβάλλονται σε εξετάσεις στο νοσοκομείο των Σερρών και αναζητούνται οι συγγενείς τους προκειμένου να ενημερωθούν.