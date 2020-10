Κόσμος

Τουρκία S-400: Προειδοποίηση ΗΠΑ για σοβαρές συνέπειες

“Αγκάθι” στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Άγκυρας η απόκτηση του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος από τον Ερντογάν.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε σε ανώτερα επίπεδα της τουρκικής κυβέρνησης ότι είναι απαράδεκτη η απόκτηση ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων, όπως οι S-400, προειδοποιώντας για «ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες» για τη σχέση ασφαλείας των ΗΠΑ με την Τουρκία αν ενεργοποιηθεί το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αν επιβεβαιωθεί, θα καταδικάσουμε με τον ισχυρότερο τρόπο τη δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων S-400 ως ασύμβατη με τις ευθύνες της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέιγκους.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, δύο Αμερικανοί Γερουσιαστές έστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις πληροφορίες ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε τους S-400 για να ανιχνεύσει ελληνικά μαχητικά F-16 στη διάρκεια της πρόσφατης άσκησης “Eunomia” στη Μεσόγειο.