Κόσμος

“Συναγερμός” στο Παρίσι για φονική επίθεση με μαχαίρι

Την υπόθεση ερευνά η Αντιτρομοκρατική, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο δράστης φώναζε “ο Αλλάχ είναι μεγάλος”.

Ένας ένοπλος, ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε έναν άνθρωπο στο προάστιο Κονφλάν-Σεντ-Ονορέ του Παρισιού, εξουδετερώθηκε από την Αστυνομία.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το θύμα αποκεφαλίστηκε, κάτι όμως που διαψεύστηκε από την Αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι ο δράστης μαχαίρωσε στον λαιμό το θύμα, έναν καθηγητή μέσης εκπαίδευσης.

Ο καθηγητής που δέχτηκε επίθεση, είχε δείξει στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, ανέφερε μια αστυνομική πηγή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική, η οποία σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «ανθρωποκτονία που σχετίζεται με τρομοκρατική επιχείρηση» και «σύσταση εγκληματικής, τρομοκρατικής συμμορίας». Μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν ότι άκουσαν τον ένοπλο να φωνάζει “Αλλάχ Ακμπάρ” πριν επιτεθεί στο θύμα του.

Δημοτικοί αστυνομικοί εντόπισαν το θύμα γύρω στις 17.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ρενέ Πικάρ, κοντά σε ένα σχολείο. Ο δράστης ήταν ακόμη στο σημείο και τον κάλεσαν να παραδοθεί, όμως εκείνος τους απείλησε με το όπλο που κρατούσε και διέφυγε.

Αστυνομικοί που τον καταδίωξαν, τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν, όταν έφτασε στο Ερανί-σιρ-Ουάζ και αφού αρνήθηκε και πάλι να παραδοθεί. Μία πηγή της Εισαγγελίας ανέφερε ότι ο δράστης έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα μαχαίρι και ένα όπλο, πιθανότατα μια επαναληπτική καραμπίνα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος βρίσκεται στο Μαρόκο για επίσημη επίσκεψη, αποφάσισε να επιστρέψει αμέσως στο Παρίσι.