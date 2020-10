Κοινωνία

Στον Έβρο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος (εικόνες)

Επιθεώρησε την περιοχή ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.

Την περιοχή ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στο νομό Έβρου επισκέφθηκε την Παρασκευή, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιθεώρησε σχηματισμούς, μονάδες καθώς και φυλάκια.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έλεγξε σχέδια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα τμημάτων άμεσης αντίδρασης.