Πολιτική

Νέες Navtex από την Τουρκία σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Απτόητοι συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι.

Δεν λένε να σταματήσουν οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Άγκυρα ανακοίνωσε τρεις νέες Navtex, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ασκήσεις στις 22-23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, στις 19-21 Οκτωβρίου στο Αιγαίο και στις 19-20 Οκτωβρίου, επίσης στο Αιγαίο.

Έχει προηγηθεί η παράνομη Navtex για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές έως τις 22 Οκτωβρίου...