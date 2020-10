Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βέλγιο: Κλείνουν όλα τα εστιατόρια και τα καφέ

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα για να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 τα ξημέρωματα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, αλλά και κλείσιμο μπαρ και εστιατορίων για έναν μήνα, αποφάσισε η συμβουλευτική επιτροπή του Βελγίου για τον κορονοϊό σε μια προσπάθεια να ελέγξει την πανδημία, η οποία μετρά κατά μέσο όρο σχεδόν 6.000 κρούσματα ημερησίως, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Σιενσάνο.

Ύστερα από μια δραματική συνεδρίαση, η οποία χαρακτηρίστηκε, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, από εντάσεις, διαφωνίες και διακοπές, η Επιτροπή αποφάσισε την λήψη νέων μέτρων, το σημαντικότερο των οποίων είναι το κλείσιμο των εστιατορίων και των καφετεριών για ένα μήνα.

Ο Πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρο μιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τόνισε ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, η εξάπλωση του ιού επιταχύνεται με τους αριθμούς να διπλασιάζονται κάθε εβδομάδα. «Σήμερα, σχεδόν 2.000 άτομα νοσηλεύονται. Χθες 35 άνθρωποι πέθαναν από τον κορονοϊό. Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και είναι υψηλότερα από αυτά του Μαρτίου και του Απριλίου. Και οι επόμενες ημέρες δεν θα είναι θετικές ημέρες, οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται», επεσήμανε ο Ντε Κρο ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα που θα λάβει η βελγική κυβέρνηση και τα οποία θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται την Δευτέρα:

Κάποιος μπορεί να έχει στενή επαφή μόνο με ένα άτομο.

Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις στο σπίτι περιορίζονται σε 4 άτομα (πάντα τα ίδια άτομα) για δύο εβδομάδες.

Οι συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους περιορίζονται σε έως 4 άτομα.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές ακυρώνονται.

Οι υπόλοιπες υπαίθριες αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η τηλεργασία γίνεται ο κανόνας.

Οι καφετέριες και τα εστιατόρια θα κλείσουν για ένα μήνα.

Η πώληση αλκοόλ απαγορεύεται από τις 8 μ.μ. για ένα μήνα.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις 5 π.μ.

«Συνειδητοποιούμε ότι αυτά τα μέτρα είναι πολύ σκληρά», παραδέχτηκε ο Βέλγος Πρωθυπουργός. «Αλλά είναι απαραίτητα. Αυτός ο ιός πλήττει όλους πολύ σκληρά. Θα αντιμετωπίσουμε μερικές πολύ δύσκολες εβδομάδες. Αλλά τώρα είναι η ώρα να δράσουμε για να αποφύγουμε το χειρότερο».