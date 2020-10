Οικονομία

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις COVID Οκτωβρίου

Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων.

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για τη δήλωση COVID-19 του μήνα Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τις 20 Νοεμβρίου, ενώ η παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας προβλέπεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.