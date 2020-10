Κόσμος

Δημοσκόπηση - ΗΠΑ: Προβάδισμα Τραμπ έναντι του Μπάιντεν

Η εταιρεία Trafalgar είχε προβλέψει τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, το 2016.

Ο Όμιλος Trafalgar, μια Ρεπουμπλικανική εταιρεία συμβούλων, ήταν μια από τις λίγες εταιρείες που προέβλεψαν σωστά τη νίκη του Τραμπ το 2016 στις πολιτείες της Πενσυλβανία, του Μίσιγκαν, του Ουισκόνσιν, της Φλόριντα και της Βόρειας Καρολίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μικρό προβάδισμα στο «πεδίο μάχης» του Μίσιγκαν - σύμφωνα με την εκλογική εταιρεία που προέβλεψε τη νίκη του το 2016, του Ομίλου Trafalgar.

Ο Όμιλος Trafalgar, δίνει στον Τραμπ το 46,5% των ψήφων σε σχέση με το 45,9% του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, την Παρασκευή.

Ο φιλελεύθερος υποψήφιος Τζο Γιόργκεσεν είχε την υποστήριξη του 2,5% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση των 1025 ατόμων που διεξήχθη την Κυριακή και την Τετάρτη αυτήν την εβδομάδα.

Ο Χόουϊ Χόκινς του Πράσινου Κόμματος παίρνει 1,5% και το 2% παρέμενε αναποφάσιστο, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν το τέλος του εκλογικού αγώνα.

Την Παρασκευή ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι τα «νούμερα» των ψηφοφόρων φαίνονταν καλά για αυτόν και προέβλεψαν ένα «κόκκινο κύμα» στις 3 Νοεμβρίου.